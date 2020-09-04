  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Üniversiteden sokak köpeklerine protez bacak desteği
Aktüel

Üniversiteden sokak köpeklerine protez bacak desteği

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde görevli akademisyenler tarafından doğuştan ya da sonradan bir uzuvlarını kaybeden sokak köpekleri için 3 boyutlu yazıcı ile protez bacak tasarlandı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 11:23:40 -
Üniversiteden sokak köpeklerine protez bacak desteği

BOLU (AA) - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) akademisyeleri tarafından doğuştan ya da sonradan bir uzuvlarını kaybeden sokak köpekleri için 3 boyutlu yazıcı ile protez bacak yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, BAİBÜ Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarından Öğretim Görevlisi Ceren Mutluer, Dr. Öğretim Üyesi Orhan Curaoğlu ve Mühendis Kamil Atay'ın, 3D yazıcı ile protez bacak tasarladığı belirtildi.

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneğinde müzik öğretmeni Mesut Çal tarafından bakılan 6 aylık "Atlas" isimli köpeğin barınağa getirilmeden önce tüm müdahalelere rağmen sol ön patisinin bir kısmını kaybettiği ifade edilen açıklamada, "Atlas"ın üç bacağıyla yürümekte sıkıntı çektiği, üç bacakla denge problemi yaşadığı aktarıldı.

Bu köpeğe öncelikle Mutluer'in, Curaoğlu ve Atay ile protez bacak projelerini hayata geçirdiği bildirildi.

Bu iyilik hareketini duyan Konya'daki "Siyah İnci" isimli köpeğin sahibinin ekibe ulaştığı, "Siyah İnci"ye ve "Atlas"a uygun çizimler yapıldıktan sonra basılan 3D protez bacaklarla bu köpeklerin ayağa kalktığı ve tekrar koşabildiği vurgulandı.

Yaptıkları çalışma için bilimsel bir çalışma yürüten ve patent başvurusu aşamasında olan ekibin, kendilerine destek olabilecek hayvanseverlerle iyilik hareketini tüm Türkiye'deki sokak hayvanları için gerçekleştirmek istedikleri kaydedildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Pekcan'dan Akdeniz ülkelerine ticari iş birliği çağrısı
Ekonomi

Bakan Pekcan'dan Akdeniz ülkelerine ticari iş birliği çağrısı

Ticaret Bakanı Pekcan, "Belirsizlik süreçlerinin dünya ekonomisini olumsuz yönde etkilediği günümüzde, Akdeniz havzasındaki ekonomik ve tica..
İkinci el araç fiyatları düşecek mi? Dikkat çeken açıklama
Ekonomi

İkinci el araç fiyatları düşecek mi? Dikkat çeken açıklama

İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel, yetki belgesi olmayan kişilerin denetlenip cezalar alacağını kaydederek, ikinci el fiyatlarında düşüşün söz ..
Koronavirüse yakalanan Binali Yıldırım'a 'geçmiş olsun' dediği için linç edilen Uğur Dündar çılgına döndü
Siyaset

Koronavirüse yakalanan Binali Yıldırım'a 'geçmiş olsun' dediği için linç edilen Uğur Dündar çılgına döndü

Dün koronavirüse yakalanan eski Başbakanlardan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım’a geçmiş olsun dileklerini sunan gazeteci Uğur Dündar ..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı