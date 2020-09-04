Üniversiteden sokak köpeklerine protez bacak desteği

BOLU (AA) - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) akademisyeleri tarafından doğuştan ya da sonradan bir uzuvlarını kaybeden sokak köpekleri için 3 boyutlu yazıcı ile protez bacak yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, BAİBÜ Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarından Öğretim Görevlisi Ceren Mutluer, Dr. Öğretim Üyesi Orhan Curaoğlu ve Mühendis Kamil Atay'ın, 3D yazıcı ile protez bacak tasarladığı belirtildi.

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneğinde müzik öğretmeni Mesut Çal tarafından bakılan 6 aylık "Atlas" isimli köpeğin barınağa getirilmeden önce tüm müdahalelere rağmen sol ön patisinin bir kısmını kaybettiği ifade edilen açıklamada, "Atlas"ın üç bacağıyla yürümekte sıkıntı çektiği, üç bacakla denge problemi yaşadığı aktarıldı.

Bu köpeğe öncelikle Mutluer'in, Curaoğlu ve Atay ile protez bacak projelerini hayata geçirdiği bildirildi.

Bu iyilik hareketini duyan Konya'daki "Siyah İnci" isimli köpeğin sahibinin ekibe ulaştığı, "Siyah İnci"ye ve "Atlas"a uygun çizimler yapıldıktan sonra basılan 3D protez bacaklarla bu köpeklerin ayağa kalktığı ve tekrar koşabildiği vurgulandı.

Yaptıkları çalışma için bilimsel bir çalışma yürüten ve patent başvurusu aşamasında olan ekibin, kendilerine destek olabilecek hayvanseverlerle iyilik hareketini tüm Türkiye'deki sokak hayvanları için gerçekleştirmek istedikleri kaydedildi.



