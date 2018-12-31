Üniversiteden skandal talimat: Onları öldürün

Hindistan'da devlete bağlı olan bir üniversitenin öğrenciler arasındaki anlaşmazlıklara yönelik sunduğu çözüm ülke gündemine damgasını vurdu. Üniversitenin rektör yardımcısı tarafından yapılan açıklamada "Eğer arkadaşlarınızla kavga ederseniz, onları dövün, mümkünse öldürün" ifadeleri kullanıldı.

Uttar Pradesh kentinde yer alan Veer Bahadur Singh Purvanchal Üniversitesi'nin rektör yardımcısı Raja Ram Yadav, şoke edici sözleri okul tarafından düzenlenen bir etkinlikte söyledi.

"Mümkünse öldürün"

Etkinlik sırasında konuşma yapan Yadav, "Eğer bu okulda öğrenciyseniz, bana asla ağlayarak, şikayet ederek gelmeyin" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Bunun yerine, eğer arkadaşlarınızla kavga ederseniz, onları dövün, mümkünse öldürün. Biz daha sonra icabına bakarız"

Konuşma ANI haber ajansı tarafından da yayınlanırken, Yadav, halihazırda suç oranının yüksek olan Uttar Pradesh'da gerçekleştirdiği konuşmasından ötürü eleştirilerin hedefi oldu.

"Öğrencilere barışı öğretmeli"

Uttar Pradesh Bakanlar Kurulu üyesi Sidharth Nath Singh, Yadav'ın açıklaması üzerine yaptığı açıklamada "Bu yanlıştı. Yadav, böyle yorumlar yapamaz. Öğrencilere barışı öğretmeli. Böyle bir zihniyetin bu pozisyonunda kalmaya hakkı yoktur. Umarım hakkında gerekli adımlar atılır" dedi.