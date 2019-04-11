Üniversiteden Kilis tarımına destek Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından Kilis tarımına fide desteği verilmeye başlandı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından Kilis tarımına fide desteği verilmeye başlandı.

7 Aralık Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi seralarında Kilis’in yerel tohumlarından olan Bozyazı patlıcanı, Elbeyli biberi, Kilis kavunu fidelerinin yanı sıra Hatay, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş biberi fidelerinin üretim çalışmaları tamamlanarak üretilen bu fidelerin satışına başlandı.

TAMER yetkilileri, Kilis tarımının ve Kilisli çiftçilerin desteklenmesi konusunda çalışmaların devam edeceğini bildirdiler. Konuyla ilgilenenlerin üniversitenin Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne başvurmaları istendi.

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