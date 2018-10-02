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Üniversite öğrencileri Muş'ta bulunan köy okulunu onardı

Muş Alparslan Üniversitesinde (MŞÜ) öğretim gören 13 üniversite öğrencisi, merkeze bağlı bir köy okulunun onarım işlerini yaparak, öğrencilerin gönlünde taht kurdu.

02 Ekim 2018 Salı 16:45
Üniversite öğrencileri Muş'ta bulunan köy okulunu onardı

Muş Alparslan Üniversitesi öğrencileri, merkeze bağlı bir köy okulunun onarım işlerini yaparak, öğrencilerin gönlünde taht kurdu.

Muş Alparslan Üniversitesinde (MŞÜ) öğretim gören ve aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan 13 üniversite öğrencisi, yürüttükleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında merkeze bağlı Suboyu Köyü İlkokulunu ziyaret etti. Ziyaret kapsamında üniversite öğrencileri, okulu temizleyip, duvarlarını boyadılar. Ayrıca okulun elektrik tesisatını yenileyerek, ihtiyaç duyulan yerlere sıva yapan üniversite öğrencileri, aynı zamanda okul bahçesinde çocuklarla vakit geçirdiler.

Sosyal sorumluluk projesine gönüllü katılarak, köy okulu öğrencilerinin eğitimine katkıda bulunmaktan ötürü duyduğu memnuniyetini dile getiren üniversite öğrencilerinden Zeynep Yıldırım, "Gönüllü olarak köy okulunun boya, bakım ve temizliğini yaptık. Kardeşlerimizin eğitimine katkıda bulunduğumuz için kendimizi şanslı hissediyoruz" diye konuştu.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Muş İl Müdürü Emrullah Güler ise, köy okulunun badana, sıva, boya ve temizlik gibi tüm eksiklikleri tamamlamak için seferber olduklarını belirterek, "Okulumuzu daha güzel hale getirip öğrencilerimize teslim edeceğiz. KYK, sosyal sorumluluk projelerinde gerçekten çok güzel işler başarmakta. Sadece barınma, kredi ve burs desteği değil, örnek projelerle de adından söz ettiriyor" şeklinde konuştu.

 

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 16:45
  1. Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu
  2. Muş Alparslan Üniversitesi
  3. Kredi Ve Yurtlar Kurumu
  4. Zeynep Yıldırım
  5. Kyk
  6. Muş

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