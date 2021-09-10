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Eğitim Üniversite kayıt tarihi geçerse ne olur?
Eğitim

Üniversite kayıt tarihi geçerse ne olur?

Üniversite kayıt işlemini yaptırmayanlar ne olacak? Üniversite e kayıt işleminin ardından okul kayıt işlemleri başladı. Öğrenciler belirlenen kayıt süresince işlem yaptırmamaları durumunda üniversiteye yerleşme haklarını kaybedip kaybetmeyeceklerini araştırıyor. Peki, üniversite kayıtlarını belirlenen tarihte yaptırmayanın hakkı yanar mı?

Yeniakit Publisher
2021-09-10 21:59:00 -
Üniversite kayıt tarihi geçerse ne olur?

Üniversite yerleştirme sonuçları kısa bir zaman önce açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla öncelikle e kayıt işlemleri başladı. Öğrenciler 4-8 Eylül tarihlerinde e devlet üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştirdi. Okul kayıtları ise 6-10 Eylül tarihlerinde yapıldı. Bu süreçte kayıtlarını tamamlamayanlar ise nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini araştırıyor.

Üniversite kayıt tarihi geçerse ne olur?

Üniversite kayıtları 10 Eylül’de sona erdi. Ancak bazı okullarda kayıt tarihleri farklılık gösterebiliyor. Bu sebeple e kayıt işlemi sırasında kayıt yaptırdığınız okulun belirlediği tarihler içerisinde işleminizi yaptırabilirsiniz. Ayrıca kazandığınız üniversitenin web sitesinden de kayıt tarihlerini kontrol edebilirsiniz. Belirlenen tarihler içerisinde kayıt yaptırmayanlar ise ‘kayıt hakkından vazgeçmiş” sayılıyor. 

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