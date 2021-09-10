Üniversite yerleştirme sonuçları kısa bir zaman önce açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla öncelikle e kayıt işlemleri başladı. Öğrenciler 4-8 Eylül tarihlerinde e devlet üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştirdi. Okul kayıtları ise 6-10 Eylül tarihlerinde yapıldı. Bu süreçte kayıtlarını tamamlamayanlar ise nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini araştırıyor.

Üniversite kayıt tarihi geçerse ne olur?

Üniversite kayıtları 10 Eylül’de sona erdi. Ancak bazı okullarda kayıt tarihleri farklılık gösterebiliyor. Bu sebeple e kayıt işlemi sırasında kayıt yaptırdığınız okulun belirlediği tarihler içerisinde işleminizi yaptırabilirsiniz. Ayrıca kazandığınız üniversitenin web sitesinden de kayıt tarihlerini kontrol edebilirsiniz. Belirlenen tarihler içerisinde kayıt yaptırmayanlar ise ‘kayıt hakkından vazgeçmiş” sayılıyor.