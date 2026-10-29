Danıştay, ne yaptın sen böyle? İşte 'Foncuların' elini ovuşturduğu karar

Danıştay, vergi incelemesindeki avukatları adeta koruma kalkanına alan son yılların en çok tartışılacak kararlarından birine imza attı. Banka hesaplarına paranın hesabını vermesi beklenen avukatlar için alınan bu karar, "Danıştay ne yapmaya çalışıyor?" sorularını beraberinde getirdi.

"Paranın hesabını sormayın" kararı!

Danıştay tepki çeken kararda, "Avukatlık faaliyetinde bulunan bir kimsenin bankadaki hesaplarına girişi yapılan tüm paraların aksi ispat edilmedikçe, vekalet ücreti olarak değerlendirilmesi mümkün değildir" ifadelerine yer verdi.

Kararla birlikte, banka hesabına kaynağı belirsiz milyonlar giren bazı avukatların, vergi incelemesinden hiçbir şey olmamış gibi sıyrılmasının önü açıldı.

Mükellefin değil, devletin ispat etmesi gerektiği savunulan bu kararla birlikte, vergi adaletine ağır bir darbe indirildi.

Hukukçulardan sert tepki: Yarın foncular da aynısını yapar!

Danıştay’ın avukatlara sağladığı bu ayrıcalık ve sergilediği tutum, vicdan sahibi ve duyarlı hukukçuların büyük tepkisini çekti.

Kararın kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye darbe vuracağını ve suiistimallere açık kapı bıraktığını vurgulayan hukuk uzmanları, tehlikeye dikkat çekti:

"Danıştay bu mantıkla hareket ederse, yarın bir gün 'foncular' da Danıştay’ın kapısını çalıp 'Hesabımıza giren her para fondan gelmiş sayılmaz, aksini siz ispatlayın' diyerek işin içinden sıyrılırsa kimse şaşırmasın! "

Vergi denetimlerini ve kayıt dışılıkla mücadeleyi işlevsiz hale getirme riski taşıyan bu kararın ardından, Maliye’nin ve vergi mahkemelerinin nasıl bir duruş sergileyeceği merakla bekleniyor.

Kamuoyu, yargının belirli meslek gruplarına imtiyaz tanıyan değil, tüyü bitmemiş yetimin hakkını ve vergi adaletini gözeten kararlar almasını bekliyor.