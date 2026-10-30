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Gündem Yemek sofrasında evlat dehşeti! Babasını ekmek bıçağıyla öldürdü
Gündem

Yemek sofrasında evlat dehşeti! Babasını ekmek bıçağıyla öldürdü

Yeniakit Publisher
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Yemek sofrasında evlat dehşeti! Babasını ekmek bıçağıyla öldürdü

Kırıkkale’de aynı sofraya oturan baba ile oğlu arasında çıktığı belirtilen tartışma kanlı bitti. Alkollü olduğu öne sürülen H.K.A., babası Veli Aydoğdu’yu ekmek bıçağıyla yaraladı. Hastaneye kaldırılan 60 yaşındaki baba kurtarılamazken, şüpheli suç aletiyle birlikte yakalandı.

Kırıkkale’de bir evde yemek sırasında yaşandığı belirtilen tartışma cinayetle sonuçlandı.

Olay, Yenimahalle Mahallesi 165. Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 37 yaşındaki H.K.A. ile babası Veli Aydoğdu (60) arasında yemek sofrasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

SOFRADA BAŞLAYAN TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Alkollü olduğu öne sürülen H.K.A. ile babası arasındaki tartışma kısa sürede büyüdü.

İddiaya göre H.K.A., evde bulunan ekmek bıçağını alarak babası Veli Aydoğdu’yu belinden bıçakladı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Veli Aydoğdu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen 60 yaşındaki Aydoğdu hayatını kaybetti.

SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

Polis ekipleri cinayet şüphelisi H.K.A.’yı olayda kullanıldığı değerlendirilen ekmek bıçağıyla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Olay yeri inceleme ekipleri evde delil çalışması gerçekleştirirken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

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