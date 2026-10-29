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Gündem Sandıkta umduğunu bulamayan Netanyahu cephesi Türkiye ve Katar'ı suçladı! Ankara ve Doha'dan sert cevap
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Sandıkta umduğunu bulamayan Netanyahu cephesi Türkiye ve Katar'ı suçladı! Ankara ve Doha'dan sert cevap

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Sandıkta umduğunu bulamayan Netanyahu cephesi Türkiye ve Katar'ı suçladı! Ankara ve Doha'dan sert cevap

İsrail seçimlerinin ardından Netanyahu cephesi, Arap seçmenin sandığa yoğun katılımında yabancı finansman bulunduğunu öne sürerek Türkiye ve Katar'ı hedef aldı. Ankara iddiaları “tamamen asılsız” diyerek reddederken Doha'dan da sert cevap geldi: “Katar, bazı İsrailli siyasetçilerin siyasi başarısızlıklarının günah keçisi olarak kullanılmamalıdır.” Türkiye ve Katar'dan peş peşe gelen açıklamalar, Netanyahu cephesinin seçim sonrası başlattığı tartışmayı daha da büyüttü.

İsrail'deki seçimlerin ardından Binyamin Netanyahu cephesinden Türkiye ve Katar'a yönelik dikkat çeken suçlamalar gelmeye başladı.

Netanyahu'nun Likud Partisi, seçimlerde Arap seçmenin sandığa yönlendirilmesi amacıyla yabancı kaynaklardan finansman sağlandığını ileri sürerken tartışmanın merkezine Türkiye ve Katar çekildi.

Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu da Türkiye ve Katar'ı doğrudan hedef alan açıklamalarda bulunarak iki ülkenin Netanyahu'yu iktidardan uzaklaştırmak amacıyla Arap seçmenlerin sandığa gitmesini desteklediğini öne sürdü.

Suçlamalara hem Ankara'dan hem de Doha'dan cevap geldi.

TÜRKİYE: İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye'nin İsrail'deki seçimlere müdahale ettiği yönündeki suçlamaları kesin bir dille reddetti.

DMM, söz konusu iddiaların herhangi bir somut delile dayanmadığını belirterek Türkiye'yi hedef alan söylemlerin dezenformasyon niteliğinde olduğunu vurguladı.

Böylece Netanyahu cephesinden Türkiye'ye yöneltilen seçimlere müdahale suçlamasına Ankara'dan açık bir yalanlama gelmiş oldu.

DOHA'DAN NETANYAHU CEPHESİNE SERT CEVAP

Benzer suçlamaların hedefindeki Katar da sessiz kalmadı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, Katar'ın İsrail seçimlerine müdahale ettiği veya seçim sonuçlarını etkilemeye yönelik faaliyetleri finanse ettiği iddialarını kesin bir dille reddetti.

Ensari, suçlamaları “gülünç ve tehlikeli” olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:

“Katar, bazı İsrailli siyasetçilerin siyasi başarısızlıklarının günah keçisi olarak kullanılmamalıdır.”

Katarlı sözcü, bazı İsrailli siyasetçilerin sürekli Katar'ı hedef almasını da eleştirerek dikkat çekici bir çıkış yaptı:

“İddialara bakılırsa Katar, İsrail'in tamamını kontrol ediyor.”

“KENDİ SEÇMENLERİNİZE ODAKLANIN”

Doha'nın açıklamasındaki en sert bölümlerden biri ise Netanyahu cephesine yönelik çağrı oldu.

Ensari, İsrailli siyasetçilerin Katar'ı hedef almak yerine kendi seçmenlerine odaklanmaları, insanların günlük hayatlarını iyileştirmeleri ve bölgede meydana gelen zararın giderilmesi için çalışmaları gerektiğini belirtti.

Katar'ın İsrail'in iç siyasi mücadelesinin bir parçası olmadığını vurgulayan Ensari, Doha'nın İsrail'deki siyasi rekabete müdahil olmadığını kaydetti.

ARAP PARTİLERİ DE SUÇLAMALARI REDDETTİ

Netanyahu cephesinin iddialarına İsrail'deki Arap siyasi partilerinden de tepki geldi.

Ra'am Partisi lideri Mansur Abbas, yabancı finansman kullanılarak Arap seçmenin oyunun etkilendiği yönündeki suçlamaları reddetti.

Abbas, Netanyahu'yu seçimlerde Arap partilerinin elde ettiği başarı sonrasında İsrail'in Arap vatandaşlarına karşı provokatif bir kampanya yürütmekle suçladı.

İddialarla ilgili yürütülecek incelemeyle iş birliği yapacaklarını belirten Abbas, “Hiçbir şey bulunamayacak, çünkü ortada hiçbir şey yok” ifadelerini kullandı.

SHIN BET'TEN İNCELEME İSTENDİ

Tartışmanın büyümesinin ardından İsrail Merkez Seçim Komitesi Başkanı Noam Sohlberg, seçimleri etkilemeye yönelik muhtemel yabancı finansman iddialarının araştırılması için İsrail iç güvenlik teşkilatı Shin Bet'ten inceleme istedi.

Ancak şu ana kadar Türkiye veya Katar'ın İsrail seçimlerine müdahale ettiğini kanıtlayan kamuoyuna açıklanmış somut bir bulgu bulunmuyor.

Netanyahu cephesinin seçim sonuçlarının ardından Türkiye ve Katar'ı hedef alan açıklamaları ise İsrail'deki seçim tartışmasını ülke sınırlarının dışına taşıdı.

TÜRKİYE VE KATAR'DAN AYNI MESAJ: İDDİALAR ASILSIZ

Netanyahu cephesinden peş peşe yöneltilen suçlamalar karşısında Ankara ve Doha'nın tavrı aynı oldu.

Türkiye iddiaları “tamamen asılsız” olarak nitelendirirken Katar, Netanyahu cephesine “Bizi siyasi başarısızlıklarınızın günah keçisi yapmayın” mesajı verdi.

Böylece İsrail'deki seçimlerin ardından başlayan iç siyasi hesaplaşmanın merkezine çekilmeye çalışılan iki ülke de suçlamaları kesin bir dille reddetmiş oldu.

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