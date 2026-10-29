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Gündem Ermenistan Meclisi'nden tarihi onay! Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kara bağı açılıyor
Gündem

Ermenistan Meclisi'nden tarihi onay! Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kara bağı açılıyor

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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Ermenistan Meclisi'nden tarihi onay! Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kara bağı açılıyor

Ermenistan Parlamentosu, Azerbaycan ana karası ile Nahçıvan arasında doğrudan ulaşım bağlantısı kurulmasını öngören TRIPP anlaşmasını onayladı. Zengezur hattının hayata geçirilmesiyle Azerbaycan'dan Nahçıvan'a, oradan da Türkiye'ye uzanan stratejik ulaşım güzergâhının önü açılacak. Böylece Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kara bağlantısı yeni ve stratejik bir boyut kazanacak.

Güney Kafkasya'nın ulaşım haritasını değiştirebilecek kritik gelişme Ermenistan'dan geldi.

Ermenistan Parlamentosu, "Uluslararası Barış ve Refah için Trump Güzergâhı" (TRIPP) projesine ilişkin ABD ile imzalanan çerçeve anlaşmayı 32 ret oyuna karşı 63 oyla kabul etti.

İktidardaki Sivil Sözleşme Partisi anlaşmaya destek verirken muhalefet milletvekilleri karşı çıktı.

AZERBAYCAN'DAN NAHÇIVAN'A KESİNTİSİZ BAĞLANTI

Projenin Türkiye açısından en önemli ayağını Azerbaycan ile Nahçıvan arasında kurulacak ulaşım bağlantısı oluşturuyor.

TRIPP kapsamında Ermenistan'ın Sünik bölgesinden geçecek güzergâh, Azerbaycan ana karasını Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bağlayacak.

Nahçıvan'ın Türkiye ile sınırının bulunması nedeniyle hattın işler hale gelmesi, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kara ulaşımında yeni bir stratejik güzergâh oluşturacak.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da parlamentodaki görüşmeler sırasında projenin Azerbaycan'a Ermenistan toprakları üzerinden Nahçıvan'a bağlantı sağlayacağını doğruladı.

TÜRKİYE'DEN AZERBAYCAN'A UZANAN STRATEJİK HAT

Güzergâhın faaliyete geçmesiyle Türkiye'den Nahçıvan'a, buradan Azerbaycan ana karasına ve Hazar üzerinden Orta Asya'ya uzanan ulaşım ağının güçlenmesi bekleniyor.

Proje yalnızca bir kara yolu projesi olmayacak.

Ermeni makamlarının açıklamalarına göre güzergâhta demir yolu ve kara yollarının yanı sıra elektrik iletim hatları ve fiber optik altyapının da kurulması öngörülüyor. Proje kapsamında petrol ve doğal gaz boru hatlarının da ilerleyen aşamalarda gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Böylece hat, Türkiye'nin Güney Kafkasya ve Orta Asya ile ulaşım ve ticaret bağlantıları açısından önemli bir güzergâha dönüşebilecek.

ABD YÜZDE 74 PAYA SAHİP OLACAK

Projenin geliştirilmesi amacıyla Ermenistan'da "TRIPP Development Company" adıyla ortak bir şirket kurulması öngörülüyor.

Çerçeve anlaşmaya göre şirketin ilk 49 yıllık döneminde ABD tarafı yüzde 74, Ermenistan ise yüzde 26 hisseye sahip olacak.

49 yıllık sürenin ardından tarafların anlaşması halinde iş birliği 50 yıl daha uzatılabilecek. Bu durumda Ermenistan'ın payı yüzde 49'a yükselirken ABD'nin hissesi yüzde 51 olacak.

Şirketin ana sözleşmesi ile hissedarlar anlaşmasının ise taraflar arasında ayrıca tamamlanması gerekiyor.

BÖLGENİN ULAŞIM HARİTASI DEĞİŞEBİLİR

TRIPP güzergâhının hayata geçirilmesi, yalnızca Azerbaycan ile Nahçıvan arasındaki ulaşım sorununu ortadan kaldıracak bir proje olarak görülmüyor.

Hattın Türkiye üzerinden Avrupa'ya, Azerbaycan üzerinden ise Hazar ve Orta Asya'ya ulaşan Orta Koridor'la bütünleşmesi, Güney Kafkasya'yı önemli bir transit merkezine dönüştürebilecek.

Ermenistan Parlamentosu'nun aldığı onay kararıyla birlikte, uzun süredir tartışılan Azerbaycan-Nahçıvan-Türkiye bağlantısının kurulması yönünde önemli bir siyasi aşama daha geride bırakılmış oldu.

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Yorumlar

Vay vay

Vay be,zengezur koridoruna Trump 100 yıllığına çöktü, adını Trump yolu yaptı..bizimkiler turan yolu adını verecekti.. abd gelirin dörtte üçüne kondu,dörtte biri de ermenistana.. biz oraya milyarlarca lira para harcadık elimiz boş kaldi.
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