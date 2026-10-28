Eko’cular delirecek! Özgür Özel’den adaylık açıklaması

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fondaş medyanın başını çeken SZC TV'de açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin konuşan "Diyelim ki Mansur Bey yok, başka aday yok, hiçbir şey yok, sen de kazanıyorsun. O zaman kimse sorumluluktan kaçamaz" diyerek kıvırttığı açıklamasında cumhurbaşkanlığı adaylığına yeşil ışık yaktı.

Özel'in yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun adını bile anmaması ise, 'Ekrem'i sildi' yorumlarına neden oldu.

İşte Özgür Özel'in adaylığa ilişkin o ifadeleri:

"Diyelim ki Mansur Bey yok, başka aday yok, hiçbir şey yok, sen de kazanıyorsun. O zaman kimse sorumluluktan kaçamaz.

Ama öyle bir şey soruyorsunuz ki laboratuvar ortamında bir soru. Kimse kazanamıyor, bir tek siz kazanıyorsunuz.

Bir tek ben kazanıyorsam doğru aday benim demektir. O zaman olur.”