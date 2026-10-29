İsrail’in gasplarına ses çıkarmayan ABD diplomasi bürokrasisine tokat gibi tepki! Tucker Carlson’dan Büyükelçi Huckabee’ye sert suçlama
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD’li ünlü muhafazakar gazeteci ve podcast sunucusu Tucker Carlson, işgal altındaki Batı Yaka’da Filistin topraklarını gasp eden terörist İsraillilerin bir ABD vatandaşını vahşice darp ettiği anlara ait skandal görüntüleri gün yüzüne çıkardı. Sosyal medya platformu X üzerinden ilk kez yayınlanan dehşet verici görüntüler, siyonist çetelerin zorbalığını bir kez daha gözler önüne serdi.
ABD'li tanınmış muhafazakar siyaset yorumcusu ve podcast sunucusu Tucker Carlson, işgal altındaki Batı Yaka’da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından darbedildiğini belirttiği ABD vatandaşına ilişkin görüntüleri paylaşarak, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'yi söz konusu kişinin yardım talebini karşılıksız bırakmakla suçladı.
Carlson, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, geçen hafta Batı Yaka’da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından "öldüresiye darbedildiğini" belirttiği bir ABD vatandaşına ilişkin daha önce yayınlanmamış görüntüyü paylaştı.
Görüntülerde, maskeli üç kişinin yerdeki kişiyi sopalarla darbettiği, ardından diğer saldırganların olay yerine gelerek yanıcı madde döktükleri bir aracı ateşe verdiği yer alıyor.
ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee'nin söz konusu kişinin yardım talebini geri çevirdiğini belirten Carlson, "Bu utanç verici. Görevinizi yapın." ifadelerini kullandı.
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Yaka’da zeytin hasadı yapan Filistinlileri, bölgedeki aktivistleri ve gazetecileri sık sık hedef alıyor.
İsrailliler, 16 Ekim'de de Batı Yaka'daki Ebu Falah köyünde zeytin hasadını takip eden The Washington Post gazetesinin foto muhabiri Heidi Levine'i darbederek yaralamıştı.
Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları uluslararası tepkilere neden olmuştu.