  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
"Türkiye, İsrail'deki seçimlere müdahale etti mi?" Ankara'dan resmi açıklama geldi Muhalif Golan ittifaka kapıyı kapattı: Netanyahu’yu evine göndereceğiz Filistin davasında maske düştü! Kerem Aktürkoğlu boykotlu Adidas’ın reklam yüzü oldu! Katar ve ABD arasında dev anlaşma! 20 yıl boyunca sürecek Seçim sonuçlandı şimdi ne olacak? İşte İsrail'de masadaki 5 seçenek Mide bulandıran olay! 38 kişiyi öldürüp yiyen yamyam yakayı ele verdi İşte tahliye edilen Twerkçi Sinem’den ilk görüntüler! Türk dünyasında tarihi buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye’de Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi! Şamil Tayyar’dan siyasete ilginç terapi önerisi! ‘Liderler ayda bir bilemedin üç ayda bir…’ Ankara’da gözlerin çevrildiği kritik zirve öncesi flaş gelişme! Aliyev Türkiye’ye gelmiyor, işte sebebi...
Gündem Başkan Erdoğan 29 Ekim tebriklerini kabul etti
Gündem

Başkan Erdoğan 29 Ekim tebriklerini kabul etti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Başkan Erdoğan 29 Ekim tebriklerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kendisine iletilen tebrikleri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

 

Buradaki törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara Valisi Yakup Canbolat, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kamu kurumlarının yöneticileri, Ankara'da görevli büyükelçiler, yabancı misyon şefleri, uluslararası kuruluşların temsilcileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram tebriklerini sundu.

 

Törende, başkentte görevli çeşitli rütbelerden askeri personel, Kurtuluş Savaşı kahramanlarının yakınları ile olimpiyatlarda çeşitli branşlarda madalya kazanan millî sporcular da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletti.

Törende ayrıca çeşitli medya kuruluşlarının temsilcileri de yer aldı.

Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı

Gündem

Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı

Türk dünyasında tarihi buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye’de Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi!
Türk dünyasında tarihi buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye’de Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi!

Gündem

Türk dünyasında tarihi buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye’de Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi!

Türk dünyasının kalbi Türkiye’nin kalbinde atıyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki dönemi 'Türk Asrı' yapacağız
Türk dünyasının kalbi Türkiye’nin kalbinde atıyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki dönemi 'Türk Asrı' yapacağız

Gündem

Türk dünyasının kalbi Türkiye’nin kalbinde atıyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki dönemi 'Türk Asrı' yapacağız

ABD Başkanı Trump’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik!
ABD Başkanı Trump’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik!

Gündem

ABD Başkanı Trump’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23