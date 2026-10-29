Suriye’de sel felaketi: 4'ü çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi

Suriye Acil Durum ve Afet Müdahale Bakanlığın X platformu üzerinden yaptığı açıklamaya göre, sel sularına kapılarak yaşamını yitirenlerden 4'ü çocuk. Söz konusu can kayıplarının Rakka ve Deyrizor vilayetlerinin kırsal kesimlerinde yaşandığı belirtildi.

Rakka, Deyrizor ve Halep vilayetlerinde kaybolan 5 kişiyi arama kurtarma çalışmaları ise kesintisiz sürüyor.

PEŞ PEŞE UYARILAR YAPILMIŞTI

Açıklamada, Rakka, Deyrizor ve Humus'ta sel sularının ortasında mahsur kalan 25 kişinin sağ olarak kurtarıldığı da kaydedildi.

Suriye Acil Durum Bakanlığı, hafta başından bu yana Halep, Deyrizor ve ülkenin batı kesimlerinde yaşanabilecek şiddetli yağışlara karşı uyarılarda bulunmuş; vatandaşlara dere yatakları ve alçak kesimlerden uzak durmaları çağrısı yapmıştı.