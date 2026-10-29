İran'dan ABD kararı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran, şartları üzerinde anlaşılması halinde Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmelerde ilerleme kaydedilebileceğini duyurdu.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran'ın şartları üzerinde anlaşmaya varılmadan müzakerelerde ilerleme kaydedilemeyeceğini belirtti.
Kalibaf, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından ABD ile olası müzakerelere ilişkin açıklamada bulundu.
Şartların içeriğine dair bilgi vermeyen Kalibaf, ülkesinin arabulucular aracılığıyla şartlarını defalarca karşı tarafa ilettiğini aktardı.
Kalibaf, İran'ın şartları üzerinde anlaşmaya varılmadan ABD ile müzakerelerde ilerleme kaydedilemeyeceğini vurguladı.