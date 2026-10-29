Türk dünyasının kalbi Türkiye’nin kalbinde atıyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki dönemi 'Türk Asrı' yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bu salonda seçkin konuklarımız ve ekranları başında bizleri izleyen tüm vatandaşlarımın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadeleyi sevk ve idare eden tüm kadroları, şehitlerimizi, gazilerimizi, Meclis’imizdeki o dönemdeki muhterem mensuplarını rahmetle ve minnetle yad ediyorum.

TÜRKİYE BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞUYOR

Cumhuriyetimizin 103’üncü yıl dönümünü bu yıl çok farklı idrak ediyoruz. Cumhuriyet Bayramını aile meclisimiz olan Türk Devletleri ile kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Teşkilatın 13. zirvesi münasebetiyle bayram coşkumuza ortak olan Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev'e, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Caparov'a, Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Mirziyoyev'e, Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Berdimuhamedov'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Erhurman ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Sayın Bayramov ve kıymetli heyetlerine şahsım, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimiz, aziz milletimiz kadar dünyanın mazlum halkları için de umut ışığı olarak doğmuştur. Aradan geçen 103 yılda Cumhuriyetimiz sadece kuruluş ideallerini yerine getirmekle kalmadı gönüllerde de kök saldı. 86 milyonun ortak çatısı olan Türkiye Cumhuriyeti her alanda elde ettiği büyük kazanımlarla başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Millet olarak uğruna ağır bedelleri ödeyerek kurduğumuz Türkiye Cumhuriyetini, muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya bir kez daha söz veriyoruz.

HEDEFLERİMİZLE ARAMIZA GİRENLERİ BERTARAF ETMEKTE KARARLIYIZ

Cumhuriyetimizin kurucusu idaresi nasıl 103 yıl önce 7 düveli diz çöktürerek bu vatanı kurtarmışsa, biz de hedeflerimizle aramıza girmeye çalışanları bertaraf etmeye kararlıyız. Aynı inancı, kültürü, ülküyü paylaştığımız kardeş Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 35. yıldönümünde çok büyük başarılara imza attığını görüyoruz. Türk dünyası olarak karşılıklı saygı ve kardeşlik içinde geleceğimize beraber yürüyeceğimize, önümüzdeki dönemi inşallah Türk asrı yapmak için mücadele edeceğimize yürekten inanıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun, Türk Cumhuriyetlerinin birliği daim olsun.

Bugün aynı zamanda marifet iltifata tabidir ilkesi gereğince Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Caparov'u bilhassa zikretmek istiyorum. Kendisi ticaret, ulaştırma, teknolojik alanda işbirliğimizin derinleştirilmesine katkılar sağlamış, kültürel mirasımıza sahip çıkmıştır. Türk dünyası şartı ile aile meclisimizin yeni bayrağında kardeşimizin önemli katkısı olmuştur. Türk dünyası liderleri olarak aile meclisimize yaptığı değerli katkılardan dolayı sayın Çaparov'a Türk Dünyası Âli Nişanı'nı tevcih etmekten bahtiyarlık duyuyorum."