Üç aylar ne zaman başlıyor? İlk kandil hangi tarihte kutlanacak? İşte 2026-2027 Recep, Şaban ve Ramazan takvimi

İslam dünyasında manevi açıdan önemli bir dönem olarak kabul edilen üç aylar, Recep ayıyla başlayıp Şaban ve Ramazan aylarıyla devam ediyor. 2026 yılının son haftalarına yaklaşılırken vatandaşlar, üç ayların başlangıç tarihini ve 2027 yılına denk gelen kandil gecelerini araştırmaya başladı. Diyanet'in dini günler takvimi, bu dönemdeki önemli tarihleri öğrenmek isteyenler için temel kaynak niteliği taşıyor. İşte 2026-2027 üç aylar takvimi ve Ramazan ayına ilişkin merak edilen tarihler…

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığının dini günler takvimine göre 2026-2027 dönemindeki üç aylar, 10 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak. Recep ayının başlangıcına denk gelen bu tarih, aynı zamanda Regaip Kandili gecesi olarak takvimde yer alıyor.

Üç aylar, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsıyor. Bu dönemde kandil geceleri, ibadetler ve Ramazan ayına hazırlık nedeniyle dini takvime yönelik ilgi artıyor.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Regaip Kandili, Diyanet'in 2026 dini günler takvimine göre 10 Aralık 2026 Perşembe gecesi idrak edilecek. Kandil gecesi, üç ayların başlangıcına denk gelmesi nedeniyle bu dönemin ilk önemli tarihleri arasında bulunuyor.

Vatandaşlar, Regaip Kandili'nin tarihini öğrenmek için Diyanet'in resmî dini günler takvimini takip edebilir. Dini günlerin tarihleri, hicri takvimin miladi takvime göre ilerlemesi nedeniyle her yıl değişiyor.

MİRAÇ KANDİLİ 2027 NE ZAMAN?

2027 yılında Miraç Kandili 4 Ocak Pazartesi gecesi idrak edilecek. Diyanet'in 2027 dini günler listesinde yer alan tarih, üç aylar döneminin önemli gecelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Miraç Kandili'nin tarihi yaklaşırken vatandaşlar, kandil gecesinin hangi güne denk geldiğini ve dini takvimdeki yerini araştırıyor. Güncel tarihler için resmî takvim esas alınmalı.

ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Şaban ayı, Diyanet'in dini günler takvimine göre 9 Ocak 2027 Cumartesi günü başlayacak. Recep ayından sonra gelen Şaban, Ramazan ayından önceki dönem olması nedeniyle önem taşıyor.

Şaban ayı boyunca Berat Kandili de idrak edilecek. Bu nedenle üç aylar takvimini takip eden vatandaşların yalnızca ay başlangıçlarını değil, kandil gecelerinin tarihlerini de kontrol etmesi gerekiyor.

BERAT KANDİLİ 2027 HANGİ GÜN?

2027 yılında Berat Kandili 22 Ocak Cuma gecesi idrak edilecek. Diyanet'in 2027 dini günler takviminde bu tarih, Şaban ayının 14. gününe karşılık gelen gece olarak belirtiliyor.

Berat Kandili, üç aylar döneminde Ramazan öncesinde yer alan önemli gecelerden biri. Kandil tarihinin doğru öğrenilmesi için farklı internet sitelerindeki bilgiler yerine Diyanet'in güncel takviminin esas alınması gerekiyor.

2027 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2027 Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığının dini günler takvimine göre 8 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Bu tarihle birlikte Ramazan ayının ilk orucu tutulacak.

Ramazan ayı boyunca sahur ve iftar saatleri şehirden şehre değişebiliyor. Bu nedenle vatandaşların yalnızca Ramazan başlangıç tarihini değil, yaşadıkları şehre ait imsakiyeyi de takip etmesi gerekiyor.

2027 İLK SAHUR VE İLK TERAVİH NE ZAMAN?

2027 Ramazan ayının 8 Şubat Pazartesi günü başlaması nedeniyle ilk oruç için sahura 7 Şubat Pazar gününü 8 Şubat Pazartesi gününe bağlayan gece kalkılacak.

İlk teravih namazı da 7 Şubat Pazar akşamı kılınacak. Sahur ve teravih saatleri şehirlerin namaz vakitlerine göre değiştiğinden, kesin saat bilgileri için Diyanet'in il ve ilçe bazlı namaz vakitleri kontrol edilmeli.

KADİR GECESİ 2027 NE ZAMAN?

Diyanet'in 2027 dini günler takvimine göre Kadir Gecesi 5 Mart Cuma günü idrak edilecek. Ramazan ayının son bölümünde yer alan bu gece, Müslümanlar için önemli kabul edilen geceler arasında bulunuyor.

Kadir Gecesi'nin tarihini öğrenmek isteyen vatandaşların, Ramazan ayının başlangıç ve bitiş tarihleriyle birlikte resmî takvimi takip etmesi gerekiyor.

2027 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2027 Ramazan Bayramı'nın ilk günü 9 Mart Salı olacak. Diyanet'in takvimine göre bayram 9, 10 ve 11 Mart tarihlerinde üç gün boyunca idrak edilecek. Arife günü ise 8 Mart Pazartesi tarihine denk geliyor.

Bayram tatilinin süresi konusunda resmî kararlar ayrıca açıklanabileceğinden, takvimdeki dini günlerle kamu çalışanlarına uygulanacak tatil süresinin birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerekiyor.

2026-2027 ÜÇ AYLAR VE KANDİL TAKVİMİ

Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı dini günler takvimine göre öne çıkan tarihler şöyle:

Üç ayların başlangıcı: 10 Aralık 2026 Perşembe

Regaip Kandili: 10 Aralık 2026 Perşembe gecesi

Miraç Kandili: 4 Ocak 2027 Pazartesi gecesi

Şaban ayının başlangıcı: 9 Ocak 2027 Cumartesi

Berat Kandili: 22 Ocak 2027 Cuma gecesi

Ramazan ayının başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi

Kadir Gecesi: 5 Mart 2027 Cuma



Ramazan Bayramı arifesi: 8 Mart 2027 Pazartesi

Ramazan Bayramı'nın 1. günü: 9 Mart 2027 Salı

Ramazan Bayramı'nın 2. günü: 10 Mart 2027 Çarşamba

Ramazan Bayramı'nın 3. günü: 11 Mart 2027 Perşembe



Dini günlerin tarihlerinde güncel ve doğru bilgi için Diyanet İşleri Başkanlığının resmî takvimi esas alınmalı.

RESMÎ KAYNAK: Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 dini günler takvimi ve 2027 dini günler takvimi.