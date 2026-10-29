Sorumsuzlukta son nokta! İstanbul Fatih'te 13 yaşındaki çocuk bina doğal gaz borusunu çakmakla yakmaya çalıştı!

13 yaşında olduğu öğrenilen bir çocuk, bir binanın dış cephesinden geçen doğal gaz borusunu elindeki sprey ve çakmak/ateş kaynağıyla tutuşturarak yakmaya çalıştı.

Olası bir faciadan dönüldü – Mahalleli ve emniyet teyakkuzda!

Sokak ortasında bina sakinlerinin ve tüm mahallenin can güvenliğini hiçe sayan bu tehlikeli hareket, çevredeki vatandaşların dikkati ve müdahalesi sayesinde büyümeden engellendi. Doğal gaz borusunun patlama riskine ve olası bir felakete davetiye çıkaran bu sorumsuz davranışın ardından, güvenlik güçleri ve adli merciler olayla ilgili inceleme başlattı. Ailelerin ve eğitimcilerin çocukların bu tür hayati tehlike saçan maddelere erişimi hususunda daha dikkatli olması gerektiği bir kez daha gözler önüne serildi.