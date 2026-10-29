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Gündem Sorumsuzlukta son nokta! İstanbul Fatih'te 13 yaşındaki çocuk bina doğal gaz borusunu çakmakla yakmaya çalıştı!
Gündem

Sorumsuzlukta son nokta! İstanbul Fatih'te 13 yaşındaki çocuk bina doğal gaz borusunu çakmakla yakmaya çalıştı!

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İstanbul’un tarihi Fatih ilçesinde mahalle sakinlerine ve bina sakinlerine büyük dehşet yaşatan, akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. 13 yaşında olduğu öğrenilen bir çocuk, bir binanın dış cephesinden geçen doğal gaz borusunu elindeki sprey ve çakmak/ateş kaynağıyla tutuşturarak yakmaya çalıştı.

13 yaşında olduğu öğrenilen bir çocuk, bir binanın dış cephesinden geçen doğal gaz borusunu elindeki sprey ve çakmak/ateş kaynağıyla tutuşturarak yakmaya çalıştı.

Olası bir faciadan dönüldü – Mahalleli ve emniyet teyakkuzda!

Sokak ortasında bina sakinlerinin ve tüm mahallenin can güvenliğini hiçe sayan bu tehlikeli hareket, çevredeki vatandaşların dikkati ve müdahalesi sayesinde büyümeden engellendi. Doğal gaz borusunun patlama riskine ve olası bir felakete davetiye çıkaran bu sorumsuz davranışın ardından, güvenlik güçleri ve adli merciler olayla ilgili inceleme başlattı. Ailelerin ve eğitimcilerin çocukların bu tür hayati tehlike saçan maddelere erişimi hususunda daha dikkatli olması gerektiği bir kez daha gözler önüne serildi.

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