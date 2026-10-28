  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kanadoğlu’ndan küflü sözlerle Cumhuriyet kutlaması! Cumhuriyet “kulun yerine yurttaşı lütfun yerine hakkı” koymuş! Alabarda’dan; Saylan, Kanadoğlu ve Kabasakal vurgusu: 28 Şubat artıkları fırsat kolluyor! Sarıgül dosyasından rezalet fışkırıyor! Korumasından sonra 4 liseli öğrenciye daha cinsel saldırı iddiası Erdoğan tüm planları yıktı: Acilen anti-Türkiye ittifakı kurulmalı Putin geri dönülmez gerçeği açıkladı Hedef, sanayicinin sorunlarına çözüm üretmek! Bahçıvan İSO Meclis başkanlığına aday oldu Atatürk’ün resmini bıçaklayan öğretmen tutuklandı! Fıkra bu kadar! Terörün hamilerinden terör zirvesi Sosyal medyayı sallayan iddia! Yıldırım’ın sürttüğü o araba satışta! Afiş rezaletini Akit gündeme getirmişti: ADD’nin ‘Otelci’ skandalı için suç duyurusu!
Gündem İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, acı haberi duyurdu: Şehit oldu
Gündem

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, acı haberi duyurdu: Şehit oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, acı haberi duyurdu: Şehit oldu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'nin yüreğini yakan acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Van Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Tayfun Akalan, meydana gelen trafik kazasında yaralanmış, kaldırdığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine kahraman emniyet teşkilatına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."

 

Bakan Çiftçi'den "Siber Güvenlik" mesajı
Bakan Çiftçi'den "Siber Güvenlik" mesajı

Gündem

Bakan Çiftçi'den "Siber Güvenlik" mesajı

Bakan Çiftçi’den taziye mesajı
Bakan Çiftçi’den taziye mesajı

Gündem

Bakan Çiftçi’den taziye mesajı

Bakan Çiftçi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay’ı ağırladı
Bakan Çiftçi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay’ı ağırladı

Gündem

Bakan Çiftçi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay’ı ağırladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23