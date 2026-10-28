İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, acı haberi duyurdu: Şehit oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'nin yüreğini yakan acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Van Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Tayfun Akalan, meydana gelen trafik kazasında yaralanmış, kaldırdığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine kahraman emniyet teşkilatına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."