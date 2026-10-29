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Spor Gözler Göztepe maçında! Kuyt kadroyu netleştirmeye başladı
Spor

Gözler Göztepe maçında! Kuyt kadroyu netleştirmeye başladı

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Gözler Göztepe maçında! Kuyt kadroyu netleştirmeye başladı

Fenerbahçe'de Göztepe karşılaşmasının hazırlıkları devam ediyor. Teknik sorumlu Dirk Kuyt da maç kadrosunu şekillenmeye başladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 10’uncu haftasında Cumartesi günü Göztepe’yi konuk edecek.

Evinde oynadığı 4 lig maçında 9 puanı hanesine yazdıran sarı lacivertli ekip, kazanarak moral bulmak istiyor.

Teknik sorumlu Dirk Kuyt, 11’de şans vereceği isimleri belirlemeye başladı.

TRT Spor’un haberine göre, Sarı lacivertlilerin kalesini Ederson koruyacak. Savunmanın sağında Nelson Semedo, solunda ise Levent Mercan’ın oynaması bekleniyor.

Stoper ikilisinde Milan Skriniar ve Kojo Peprah Oppong forma giyecek.

Orta sahada N’Golo Kante, Matteo Guendouzi ve İrfan Can Kahveci’nin şans bulması bekleniyor.

Sağ kanatta Mason Greenwood, sol kanatta ise Oğuz Aydın oynayacak.

Dirk Kuyt, ileri uçta ise Vedat Muriç’i sahaya çıkartmayı düşünüyor.

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