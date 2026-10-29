New York borsası zarar ettirdi

New York borsası, yapay zeka altyapı harcamalarına yönelik endişelerle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,25 azalarak 52.342,56 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,3 azalışla 7.720,39 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,38 kayıpla 26.184,72 puana geriledi.

Yatırımcılar, dün ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit tutma kararının ardından açıklanan makroekonomik verileri ve yayımlanan şirket bilançolarını değerlendirirken, pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

Dün piyasaların kapanışından sonra bilançosunu yayımlayan Google'ın çatı kuruluşu Alphabet'in karı, üçüncü çeyrekte yüzde 25 düştü ve piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Alphabet'in finansal sonuçları yapay zeka maliyetlerinin hızla arttığına yönelik endişeleri alevlendirirken, şirketin hisseleri yüzde 12,6 geriledi. Hisselerdeki bu düşüş, Alphabet tarihinin en büyük bilanço sonrası günlük kaybı olarak dikkati çekti. Şirketin piyasa değeri de yaklaşık 500 milyar dolar azaldı.

Analistler, yüksek kar marjlı arama hizmetinin, yapay zeka altyapı yatırımları için Alphabet'e önemli bir finansman gücü sağladığına işaret ederek, yatırımcıların yapay zeka sohbet araçlarının Google'ın arama hacminden giderek daha fazla pay almasından endişe duyduğunu ifade etti.

Microsoft da beklentilerin üzerinde kar ve gelir açıklarken, şirketin sermaye harcamaları ise tahminlerin altında kaldı. Ayrıca ABD basınında, şirketin tahvil satışı yoluyla yaklaşık 25 milyar dolar toplamayı planladığı aktarıldı. Microsoft'un hisseleri günü yatay seyirle tamamladı.

​​​​​​​Öte yandan, piyasa kapanışının ardından finansal sonuçlarını açıklaması beklenen Amazon'un hisseleri yüzde 4,3, Intel'in hisseleri yüzde 3,6 geriledi.

Analistler, söz konusu teknoloji devlerinin bilançolarında yapay zeka altyapısına yapılan yoğun harcamaların kalıcı bir gelir artışına dönüşüp dönüşmediğine dair yeni ipuçları aranacağını kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,4 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

Ülkede kişisel tüketim harcamaları ise eylülde aylık bazda yüzde 0,5 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,1 ile beklentilere paralel arttı.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 24 Ekim'de sona eren haftada 194 bin ile temmuz ortasından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, ülkede ekonomik büyümenin sağlam olduğunu, enflasyonun ise Fed'in hedefinden oldukça uzakta bulunduğunu belirterek, bankanın gelecek dönemde faiz artışlarına devam edeceğine yönelik beklentilerin gücünü koruduğunu ifade etti.