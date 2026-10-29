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Beşiktaşlılar çok kızacak! Acun'dan yıldız oyunca kanca

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Beşiktaşlılar çok kızacak! Acun'dan yıldız oyunca kanca

İngiliz ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Beşiktaş'ın yıldızına göz dikti.

#1
Foto - Beşiktaşlılar çok kızacak! Acun'dan yıldız oyunca kanca

Beşiktaş formasıyla son haftalarda yükselen bir performans sergileyen Hyeon-gyu Oh, İngiliz kulüplerinin transfer listesine girdi. Güney Kore basınında yer alan iddialara göre, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 25 yaşındaki santrforu kadrosuna katmak istiyor.

#2
Foto - Beşiktaşlılar çok kızacak! Acun'dan yıldız oyunca kanca

Ilıcalı'nın transfer konusunda ısrarcı olduğu öne sürülürken, siyah-beyazlı futbolcunun geleceğine ilişkin gelişmeler merak konusu oldu. Ancak Hull City'nin Beşiktaş'a resmi teklif yapıp yapmadığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

#3
Foto - Beşiktaşlılar çok kızacak! Acun'dan yıldız oyunca kanca

Hyeon-gyu Oh ile ilgilendiği iddia edilen tek İngiliz kulübü Hull City değil. Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın da Güney Koreli golcüyü yakından takip ettiği öne sürüldü. İngiliz kulüplerinin ilgisinde, oyuncunun özellikle Avrupa kupalarında ortaya koyduğu performansın etkili olduğu belirtiliyor. Beşiktaş'ın golcü oyuncusu için henüz resmi bir transfer açıklaması yapılmadı.

#4
Foto - Beşiktaşlılar çok kızacak! Acun'dan yıldız oyunca kanca

Hyeon-gyu Oh, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada iki gol kaydederek galibiyette önemli rol oynadı. Avrupa sahnesindeki etkili performansıyla öne çıkan Güney Koreli santrfor, Başakşehir karşılaşmasında da Süper Lig'deki ilk golünü attı. Ligdeki gol sessizliğini Başakşehir karşısında bozan Oh, son haftalardaki skor katkısıyla dikkat çekti. Golcü futbolcunun performansı, İngiltere'den gelen transfer iddialarını da beraberinde getirdi.

#5
Foto - Beşiktaşlılar çok kızacak! Acun'dan yıldız oyunca kanca

DEVRE ARASINDA AYRILIK BEKLENMİYOR - Güney Kore basınındaki haberlere göre Hyeon-gyu Oh'un ara transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılması beklenmiyor. 25 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar siyah-beyazlı formayı giymeye devam edeceği ifade ediliyor. İngiliz kulüplerinin ilgisinin sürmesi halinde olası transferin yaz döneminde değerlendirilebileceği belirtiliyor.

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