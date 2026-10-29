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Dünya EUFOR'a ait helikopter düştü: Ölüler ve yaralılar var
Dünya

EUFOR'a ait helikopter düştü: Ölüler ve yaralılar var

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EUFOR'a ait helikopter düştü: Ölüler ve yaralılar var

Bosna Hersek'te Avrupa Birliği (AB) Barış Gücü Misyonuna (EUFOR) ait helikopter düştü. Kazada 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Bosna Hersek'in kuzeyindeki Brcko'da, Avrupa Birliği (AB) Barış Gücü Misyonuna (EUFOR) ait askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Brcko Sağlık Merkezi Direktörü Jasmin Mehanovic, yerel basına yaptığı açıklamada, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin yaralandığını bildirdi. Mehanovic, yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğunu da aktardı.

EUFOR'dan yapılan açıklamada, Brcko bölgesinde rutin bir operasyon sırasında hava araçlarından birinin düştüğü belirtildi.

 

Kaza yerine Brcko polisi, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bölge güvenlik altına alınırken, yerel basında yayımlanan görüntülerde helikopterin tamamen parçalandığı görüldü.

Helikopterde kaç kişinin bulunduğu ile hayatını kaybedenlerin kimlikleri ve uyrukları henüz resmi olarak açıklanmadı.

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