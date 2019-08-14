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Umut Kervanı Cizre’de 750 ailenin yüzünü güldürdü

Umut Kervanı Vakfı, Şırnak’ın Cizre ilçesinde Kurban Bayram’ı dolayısıyla 750 aileye kurban eti ulaştırdı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 14:17
Umut Kervanı Cizre’de 750 ailenin yüzünü güldürdü

Umut Kervanı Vakfı, Şırnak’ın Cizre ilçesinde Kurban Bayram’ı dolayısıyla 750 aileye kurban eti ulaştırdı.


Hayırseverler ile fakir ve muhtaçların arasında köprü vazifesi gören Umut Kervanı Vakfı Cizre Koordinatörlüğü, muhtaçların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Umut Kervan Vakfı Cizre Koordinatörlüğü 60 kişilik üye ve gönüllüsüyle Kurban Bayramı dolayısıyla 750 muhtaç aileye kurban eti ulaştırdı. Kesilen kurbanlar eşit ağırlıklarla poşetlere konulduktan sonra mahalle mahalle gezilerek önceden tespit edilen ailelere dağıtıldı.


Vakfın Cizre Koordinatörü Adar Aşut, her yıl gıda, giyim, barınma gibi temel ihtiyaçların yanı sıra maddi olarak binlerce mağdur ve muhtaç aileye yardım eli uzattıklarını söyledi. Aşut, ’’Umut Kervanı olarak Cizre’de sadece bayramlarda değil, yılın 365 günü aktif olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gıda, giyim, barınma gibi temel ihtiyaçların yanı sora maddi olarak muhtaç ve mağdur ailelerimize desteklerimizi sürüyor. Cizreli hayırseverlerin desteğiyle çalışmalarınıza bu bayram da devam ettik. Cizreli hayırseverlerin bağış ve destekleriyle yardım komisyonu üyesi arkadaşlarımızın önceden tespit ettiği 750 aileye kurban eti ulaştırdık. Bayramdan bayrama evlerine kırmızı et giren aileler var, hayırseverlerden ricamız desteklerini eksik etmemeleridir. Desteklerini eksik etmeyen hayırseverlere teşekkür ediyoruz’’ dedi.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 14:17
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