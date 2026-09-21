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Efsane geri dönüyor! Tarih verildi

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Efsane geri dönüyor! Tarih verildi

Otomobil dünyasının efsane modellerinden Nissan Skyline yeniden yollara çıkmaya hazırlanıyor. Nissan Başkanı ve CEO’su Ivan Espinosa, 14. nesil Skyline’ın Aralık 2026’da tanıtılacağını açıkladı. Yapay zekâ ve dijital simülasyonların yoğun biçimde kullanıldığı yeni modelin geliştirme sürecinin yalnızca 26 ay sürdüğü belirtiliyor.

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Foto - Efsane geri dönüyor! Tarih verildi

Nissan efsaneyi yeniden sahneye çıkarıyor Japon otomotiv devi Nissan, yıllardır otomobil tutkunlarının merakla beklediği Skyline için geri sayıma geçti. Markanın otomotiv tarihinin en tanınmış modellerinden biri olan Skyline, 14. nesliyle yeniden otomobilseverlerin karşısına çıkacak. Nissan Başkanı ve CEO’su Ivan Espinosa, yeni nesil Skyline’ın Aralık 2026’da düzenlenecek özel bir etkinlikle tanıtılacağını açıkladı.

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Foto - Efsane geri dönüyor! Tarih verildi

Yeni modele ilişkin ilk detaylar Nisan 2026’da ortaya çıkmıştı. Nissan’ın markaya yeniden dinamizm kazandırmayı amaçlayan “Heartbeat” projesinin önemli parçalarından biri olarak konumlandırılan Skyline, şirketin yeniden yapılanma sürecinde de sembol modellerden biri olacak.

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Foto - Efsane geri dönüyor! Tarih verildi

26 ayda geliştirildi Yeni Skyline’ın dikkat çeken taraflarından biri geliştirme süresi oldu. Nissan’ın önceki nesilde yaklaşık 55 aya ulaşan geliştirme sürecini yeni modelde 26 aya kadar indirdiği belirtiliyor. Bu hızlanmanın arkasında ise yapay zekâ ve dijital teknolojiler bulunuyor. Nissan; tasarımdan mühendislik çalışmalarına, dayanıklılık kontrollerinden üretim hazırlıklarına kadar çok sayıda aşamada üretken yapay zekâ ve dijital simülasyonlardan yararlandı. Şirketin Çinli ortağı Dongfeng ile yürüttüğü çalışmalardan elde edilen tecrübenin de yeni Skyline’ın geliştirme sürecine katkı sağladığı ifade ediliyor.

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Foto - Efsane geri dönüyor! Tarih verildi

Efsane çizgiler modern tasarımla buluşacak Nissan tarafından paylaşılan ilk karanlık görüntüler, yeni Skyline’ın geleneksel sedan gövde formunu koruyacağına işaret ediyor. Tasarımda Skyline tarihinin ikonik modellerinden ilk nesil Skyline GT-R’a, yani otomobil tutkunlarının yakından tanıdığı “Hakosuka”ya gönderme yapan ayrıntıların bulunması bekleniyor. Geniş ve belirgin çamurluklar ile daha sportif bir ön tasarım öne çıkarken, arka bölümde GT-R modellerini hatırlatan yuvarlak aydınlatma imzasının kullanılması bekleniyor. Nissan’ın amacı geçmişteki Skyline'ı birebir yeniden üretmek yerine, modelin klasik tasarım çizgilerini günümüz teknolojisi ve çağdaş tasarım anlayışıyla bir araya getirmek. Dört gözle beklenen Skyline için geri sayım Skyline ismi, özellikle GT-R versiyonları sayesinde Japon otomobil kültürünün dünya çapında tanınan simgelerinden biri haline geldi. Yeni neslin ortaya çıkacak teknik özellikleri, motor seçenekleri ve Skyline-GT-R ilişkisine dair ayrıntılar ise otomobil dünyasının en fazla merak ettiği başlıklar arasında. Nissan’ın takvimine göre bu soruların önemli bölümü Aralık 2026'da yanıtını bulacak.

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