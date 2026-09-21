Efsane geri dönüyor! Tarih verildi

Efsane çizgiler modern tasarımla buluşacak Nissan tarafından paylaşılan ilk karanlık görüntüler, yeni Skyline’ın geleneksel sedan gövde formunu koruyacağına işaret ediyor. Tasarımda Skyline tarihinin ikonik modellerinden ilk nesil Skyline GT-R’a, yani otomobil tutkunlarının yakından tanıdığı “Hakosuka”ya gönderme yapan ayrıntıların bulunması bekleniyor. Geniş ve belirgin çamurluklar ile daha sportif bir ön tasarım öne çıkarken, arka bölümde GT-R modellerini hatırlatan yuvarlak aydınlatma imzasının kullanılması bekleniyor. Nissan’ın amacı geçmişteki Skyline'ı birebir yeniden üretmek yerine, modelin klasik tasarım çizgilerini günümüz teknolojisi ve çağdaş tasarım anlayışıyla bir araya getirmek. Dört gözle beklenen Skyline için geri sayım Skyline ismi, özellikle GT-R versiyonları sayesinde Japon otomobil kültürünün dünya çapında tanınan simgelerinden biri haline geldi. Yeni neslin ortaya çıkacak teknik özellikleri, motor seçenekleri ve Skyline-GT-R ilişkisine dair ayrıntılar ise otomobil dünyasının en fazla merak ettiği başlıklar arasında. Nissan’ın takvimine göre bu soruların önemli bölümü Aralık 2026'da yanıtını bulacak.