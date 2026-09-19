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Gündem Türkiye’deki çıplaklığa isyan etti: Dünyayı gezdim böyle teşhircilik görmedim!
Gündem

Türkiye’deki çıplaklığa isyan etti: Dünyayı gezdim böyle teşhircilik görmedim!

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Türkiye’de yaşayan bir kadın, karşılaştığı rezil manzaralara çektiği video ile isyan etti. Bir çok ülke gezdiğini ama Türkiye’deki gibi bir teşhircilikle karşılaşmadığını ifade eden kadın, kadınların giyim tarzını ve sosyal medyadan yayılan ahlaksızlığı eleştirdi. Yüksek takipçili hesapların gençleri lüks yaşam aldatmacasıyla tuzağa sürüklediğini belirten kadın, devletin teşhir içerikli sayfalara getirdiği erişim engellerini desteklediğini de dile getirdi.

Gezdiği hiçbir ülkede Türkiye'deki kadar açıklık görmediğini iddia eden bir sosyal medya kullanıcısı, yayımladığı videoyla kadınların giyim tarzını ve sosyal medyadaki teşhirciliği eleştirdi. Herkesin giyim özgürlüğü olduğunu ancak mevcut durumun "basit" durduğunu savunan kullanıcı, teşhircilik yapan hesaplara erişim engeli getirilmesini desteklediğini belirtti.

Bir senedir Türkiye'nin muhafazakar bir şehrinde yaşadığını ifade eden kadın, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Türkiye'deki giyim alışkanlıkları ve sosyal medyanın gençler üzerindeki etkilerine dair tartışma yaratacak değerlendirmelerde bulundu.

"DÜNYAYI GEZDİĞİM HİÇBİR ÜLKEDE BÖYLE AÇIKLIK GÖRMEDİM"

Dünyada çok sayıda ülke gezdiğini belirterek kıyaslama yapan sosyal medya kullanıcısı, Türkiye'de karşılaştığı tablodan rahatsızlık duyduğunu şu sözlerle dile getirdi: "Ben çok muhafazakar sayılabilecek bir şehirde yaşıyorum Türkiye'de bir senedir. Belki kaç tane ülke gezdim ama yemin ediyorum Türkiye'deki açıklığı hiçbir yerde görmedim. Özgürlüğümüz var evet, isteyen istediği şekilde giyebilir. Bunda hiçbir problem yok ama arkadaşlar gerçekten basit duruyor."

LÜKS YAŞAM ALDATMACASI GENÇLERİ TUZAĞA ÇEKİYOR

Yüksek takipçili hesapların gençler üzerinde olumsuz rol model oluşturduğuna dikkat çeken kullanıcı, teşhir odaklı paylaşımların bir yaşam tarzı gibi sunulduğunu savundu: "Bakıyorsun 2 milyon takipçisi var ve gençler de bunları takip ediyorlar. Düşünüyor ki hatun onu var gösteriyor, ben de göstereyim, benim de o kadar villalarda şurada burada yaşamaya başlarım, artık düzen buna doğru gidiyor."

DEVLET ENGEL GETİREREK ÇOK İYİ YAPIYOR

Sosyal medya platformlarının yoğun kullanımına değinen ve devletin teşhircilik yapılan büyük sayfalara yönelik yaptırımlarını doğru bulduğunu belirten kullanıcı, "Evet böyle teşhircilik yapan büyük sayfalara erişim engeli getiriyor devlet, çok da iyi yapıyor. Hepimiz sosyal medya kullanıyoruz; TikTok, Instagram... Ben bu çıplaklıktan artık çok yoruldum" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

Ali Rıza Demircan hoca kaleme aldı: İğrenç teşhircilik sosyal düzeni böyle çökertiyor
Ali Rıza Demircan hoca kaleme aldı: İğrenç teşhircilik sosyal düzeni böyle çökertiyor

İSLAM

Ali Rıza Demircan hoca kaleme aldı: İğrenç teşhircilik sosyal düzeni böyle çökertiyor

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Yorumlar

Ibrahim

Bunda kadınları şımartan iktidardaki çift soyisimli bizler Müslümanlarız!!! diyen feminist kadın politikacıların da çok etkisi oldu.
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