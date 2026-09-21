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Otomotiv
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Japonların krallığı yıkıldı! İşte en güvenilir araba markaları

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Japonların krallığı yıkıldı! İşte en güvenilir araba markaları

Otomotiv dünyasında uzun yıllardır tahtı elinde tutan Japon üreticiler geride kalırken, kullanıcı deneyimlerine dayanan Driver Power araştırmasında zirvenin sahibi şaşırtıcı bir şekilde Mercedes oldu. Geleneksel ezberleri bozan bu büyük değişimde Alman devi yüzde 92.42'lik etkileyici bir skorla rakiplerini geride bırakırken, Toyota ve Honda gibi devler ise ilk sıralardaki yerini korusa da birinciliği kaptırmaktan kurtulamadı. Sürücülerin gerçek deneyimleriyle şekillenen bu liste, otomobil pazarındaki güvenilirlik dengelerinin kökten değiştiğini gözler önüne serdi.

#1
Foto - Japonların krallığı yıkıldı! İşte en güvenilir araba markaları

Otomobil tercihinde güvenilirlik ve kullanıcı memnuniyeti, marka seçiminde en fazla önem verilen kriterler arasında bulunuyor. Bu alanda Japon üreticilerin ağırlığıyla bilinen sıralamada bu kez dikkat çeken bir değişiklik yaşandı. Driver Power araştırmasında yapılan değerlendirme sonucunda bir Alman otomobil markası, kullanıcıların verdiği puanlarla rakiplerini geride bırakarak zirveye çıktı. Listenin üst sıralarında farklı ülkelerden markalar yer alırken Honda ve Toyota da değerlendirmede kendilerine yer buldu. Ortaya çıkan tablo, otomobil markalarının kullanıcı deneyimleri açısından nasıl sıralandığını gösterdi. Peki güvenilirlik sıralamasında hangi marka birinci oldu? Honda ve Toyota kaçıncı sırada yer aldı? İşte Driver Power araştırmasının en dikkat çeken sonuçları...

#2
Foto - Japonların krallığı yıkıldı! İşte en güvenilir araba markaları

10- Peugeot: Yüzde 88.63 9- Vauxhall: Yüzde 88.67

#3
Foto - Japonların krallığı yıkıldı! İşte en güvenilir araba markaları

8- Skoda: Yüzde 88.94 7- Tesla: Yüzde 89.40

#4
Foto - Japonların krallığı yıkıldı! İşte en güvenilir araba markaları

6- Suzuki: Yüzde 89.74 5- Toyota: Yüzde 90

#5
Foto - Japonların krallığı yıkıldı! İşte en güvenilir araba markaları

4- Honda: Yüzde 90.31 3- Mazda: Yüzde 91.26

#6
Foto - Japonların krallığı yıkıldı! İşte en güvenilir araba markaları

2- Volvo: Yüzde 91.43 1- Mercedes: Yüzde 92.42  

#7
Foto - Japonların krallığı yıkıldı! İşte en güvenilir araba markaları

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