Japonların krallığı yıkıldı! İşte en güvenilir araba markaları

Otomobil tercihinde güvenilirlik ve kullanıcı memnuniyeti, marka seçiminde en fazla önem verilen kriterler arasında bulunuyor. Bu alanda Japon üreticilerin ağırlığıyla bilinen sıralamada bu kez dikkat çeken bir değişiklik yaşandı. Driver Power araştırmasında yapılan değerlendirme sonucunda bir Alman otomobil markası, kullanıcıların verdiği puanlarla rakiplerini geride bırakarak zirveye çıktı. Listenin üst sıralarında farklı ülkelerden markalar yer alırken Honda ve Toyota da değerlendirmede kendilerine yer buldu. Ortaya çıkan tablo, otomobil markalarının kullanıcı deneyimleri açısından nasıl sıralandığını gösterdi. Peki güvenilirlik sıralamasında hangi marka birinci oldu? Honda ve Toyota kaçıncı sırada yer aldı? İşte Driver Power araştırmasının en dikkat çeken sonuçları...