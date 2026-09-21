Japonların krallığı yıkıldı! İşte en güvenilir araba markaları
Otomotiv dünyasında uzun yıllardır tahtı elinde tutan Japon üreticiler geride kalırken, kullanıcı deneyimlerine dayanan Driver Power araştırmasında zirvenin sahibi şaşırtıcı bir şekilde Mercedes oldu. Geleneksel ezberleri bozan bu büyük değişimde Alman devi yüzde 92.42'lik etkileyici bir skorla rakiplerini geride bırakırken, Toyota ve Honda gibi devler ise ilk sıralardaki yerini korusa da birinciliği kaptırmaktan kurtulamadı. Sürücülerin gerçek deneyimleriyle şekillenen bu liste, otomobil pazarındaki güvenilirlik dengelerinin kökten değiştiğini gözler önüne serdi.