Bu kadarına da pes artık: Dayı bari camide yapma!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Dünkü cuma namazı için camiye giden bir vatandaş, yanında bulunan kişinin telefonundan kumar oynadığını anları görünce şok oldu. O anları kaydederek sosyal medyada paylaşan kişi "Dayı bari camide yapma" notunu düştü. Görüntü büyük tepki çekti.
Cuma namazı için camiye giden bir vatandaşın kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. İddiaya göre camide bulunan bir kişinin, telefonundan kumar oynadığı görüldü.
O anları cep telefonuyla kaydeden vatandaş, görüntüyü paylaşırken "Dayı camide yapma bari" ifadelerini kullandı. Kısa sürede yayılan görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti.