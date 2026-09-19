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Gündem Bu kadarına da pes artık: Dayı bari camide yapma!
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Bu kadarına da pes artık: Dayı bari camide yapma!

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Bu kadarına da pes artık: Dayı bari camide yapma!

Dünkü cuma namazı için camiye giden bir vatandaş, yanında bulunan kişinin telefonundan kumar oynadığını anları görünce şok oldu. O anları kaydederek sosyal medyada paylaşan kişi "Dayı bari camide yapma" notunu düştü. Görüntü büyük tepki çekti.

Cuma namazı için camiye giden bir vatandaşın kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. İddiaya göre camide bulunan bir kişinin, telefonundan kumar oynadığı görüldü.

O anları cep telefonuyla kaydeden vatandaş, görüntüyü paylaşırken "Dayı camide yapma bari" ifadelerini kullandı. Kısa sürede yayılan görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti.

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Yorumlar

İ. Keskin

Ayıbı lisanı münasiple ayıbı yapanın kendine anlatmak daha doğru olurdu. Veya namaza kadar bakanlar olabiliyor. Kimisi kuran dinliyor, zikir çekiyor, bilemezsiniz. Sanki camilerde en büyük mesele buymuş gibi. Sonra sende de telefon varmış ki fotraf çekmişin. Seninki de pek farklı değil, belki daha dejenere.İnsanları ayıplı hale sokma marifet mi?

Kadir

Cumanın hayrına belki kazanırım demiştir
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