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Gündem 'Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı' başlıyor: MSB 100 gemiyle Mavi Vatan’da
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'Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı' başlıyor: MSB 100 gemiyle Mavi Vatan’da

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'Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı' başlıyor: MSB 100 gemiyle Mavi Vatan’da

Türkiye, denizlerdeki hazırlık ve koordinasyon kabiliyetini geniş kapsamlı bir tatbikatla sahaya taşıyor. Milli Savunma Bakanlığı’nın duyurusuna göre Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı, 20-25 Eylül tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de gerçekleştirilecek. Tatbikatta 100 gemi, 50 hava vasıtası ve 14 bin personel görev yapacak.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı'nın 100 gemi, 50 hava vasıtası, 14 bin personelin katılımıyla Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de gerçekleşeceğini açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mavi Vatan’da Denizkurdu zamanı.

Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı; 100 gemi, 50 hava vasıtası, 14 bin personelin katılımıyla 20-25 Eylül 2026 tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de icra edilecek. Mavi Vatan’ın her köşesinde; güçlü, kararlı ve daima hazırız" denildi.

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