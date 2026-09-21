Kilometrede sadece 2 TL yakıyor! Hem otomatik hem fabrika çıkışlı LPG sistemli o araç Türkiye’de satışta

Artan akaryakıt fiyatları nedeniyle araç alırken yakıt maliyetini en aza indirmek isteyen sürücüler için Dacia'nın yenilenen Sandero Stepway Eco-G Auto modeli Türkiye pazarında satışa sunuldu. 1,2 litrelik turbo motoru ve fabrika çıkışlı LPG sistemiyle dikkat çeken araç, güncel fiyatlarla kilometre başına ortalama 2 TL gibi son derece ekonomik bir yakıt maliyeti sunuyor. Otomatik şanzımanı, yüksek sürüş pozisyonu ve 1 milyon 786 bin TL'lik satış fiyatıyla şehir içi kullanımda bütçe dostu bir alternatif arayanların gözdesi olmaya aday görünüyor.