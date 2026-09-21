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33 yıllık giyim devi tarihe karışıyor! Efsane zincir mağaza, sessiz sedasız kepenk indiriyor Kilometrede sadece 2 TL yakıyor! Hem otomatik hem fabrika çıkışlı LPG sistemli o araç Türkiye’de satışta E-Devlet’teki o harf, başınızı fena yakabilir! Emekli maaşları birer birer iptal ediliyor Efsane geri dönüyor! Tarih verildi Hiç ama hiç hesapta olmayan haber duyuruldu! İki hava yolu şirketi birleşiyor Vasilis Martzoukos 'Türkiye hedeflerinden sapmaz' diyerek duyurdu: Orayı füze bataryalarıyla doldurdular Trump “uydurma” dedi, Beyaz Saray alarma geçti! Yapay zekâ Washington’ı ikiye böldü Japonların krallığı yıkıldı! İşte en güvenilir araba markaları Türkiye’nin hamlesi Yunanistan’ı fena panikletti! Denizaltılar ve gözetleme araçları kritik noktalara yığıldı Kılıçdaroğlu’na İmamoğlu sorusu: Cevabı tek kelime oldu
Otomotiv
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Kilometrede sadece 2 TL yakıyor! Hem otomatik hem fabrika çıkışlı LPG sistemli o araç Türkiye’de satışta

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Kilometrede sadece 2 TL yakıyor! Hem otomatik hem fabrika çıkışlı LPG sistemli o araç Türkiye’de satışta

Artan akaryakıt fiyatları nedeniyle araç alırken yakıt maliyetini en aza indirmek isteyen sürücüler için Dacia'nın yenilenen Sandero Stepway Eco-G Auto modeli Türkiye pazarında satışa sunuldu. 1,2 litrelik turbo motoru ve fabrika çıkışlı LPG sistemiyle dikkat çeken araç, güncel fiyatlarla kilometre başına ortalama 2 TL gibi son derece ekonomik bir yakıt maliyeti sunuyor. Otomatik şanzımanı, yüksek sürüş pozisyonu ve 1 milyon 786 bin TL'lik satış fiyatıyla şehir içi kullanımda bütçe dostu bir alternatif arayanların gözdesi olmaya aday görünüyor.

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Foto - Kilometrede sadece 2 TL yakıyor! Hem otomatik hem fabrika çıkışlı LPG sistemli o araç Türkiye’de satışta

Türkiye’de otomobil kullanıcılarının araç tercihinde yakıt tüketimi giderek daha fazla önem kazanıyor. Akaryakıt fiyatlarının yüksek seviyelerde seyretmesi, sürücüleri satın alma bedelinin yanı sıra aracın kilometre başına oluşturduğu maliyeti de hesaplamaya yöneltiyor. Bu noktada LPG’li yeni bir model dikkat çekiyor.

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Foto - Kilometrede sadece 2 TL yakıyor! Hem otomatik hem fabrika çıkışlı LPG sistemli o araç Türkiye’de satışta

Dacia’nın yenilenen Sandero Stepway modeli, fabrika çıkışlı LPG sistemi ve otomatik şanzımanıyla Türkiye pazarında satışa sunuluyor. Sandero Stepway Expression Eco-G 120 Auto adıyla satışa çıkan model, düşük yakıt maliyeti arayan sürücülerin ilgisini çekiyor. Araçta 1,2 litrelik üç silindirli turbo motor bulunuyor. LPG ile çalışan motor 120 beygir güç ve 197 Nm tork üretiyor. Güç, altı ileri EDC otomatik şanzıman aracılığıyla ön tekerleklere aktarılıyor.

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Foto - Kilometrede sadece 2 TL yakıyor! Hem otomatik hem fabrika çıkışlı LPG sistemli o araç Türkiye’de satışta

Modelin ortalama LPG tüketimi yapılan ölçümlerde 100 kilometrede yaklaşık 7-7,5 litre seviyesinde gerçekleşiyor. Yaklaşık 1.500 kilometrelik karma kullanımda 7,29 litre/100 kilometrelik tüketim değeri elde edildiği belirtiliyor. LPG fiyatına bağlı olarak değişmekle birlikte bu tüketim, kilometre başına yaklaşık 2 TL seviyesinde bir yakıt maliyeti anlamına geliyor. Yoğun şehir içi trafiğinde tüketim artarken, daha akıcı trafikte daha düşük seviyelerde kalabiliyor.

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Foto - Kilometrede sadece 2 TL yakıyor! Hem otomatik hem fabrika çıkışlı LPG sistemli o araç Türkiye’de satışta

Sandero Stepway’in Türkiye satış fiyatı 1 milyon 786 bin TL olarak açıklanıyor. Fabrika çıkışlı LPG sistemi, otomatik şanzıman ve yüksek sürüş pozisyonunu bir arada sunan model, şehir içi kullanım odaklı özellikleriyle öne çıkıyor. Yakıt maliyetlerinin sürücülerin bütçesindeki payının artmasıyla birlikte LPG’li otomobillere yönelik ilginin gelecekte de devam etmesi bekleniyor.

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