Umut Bozok, adım adım Kartal'a

Bu sezon Süper Lig'e damga vuran futbolcular arasında yer alan Kasımpaşa'nın 25 yaşındaki golcüsü Umut Bozok'la ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

Kasımpaşa'nın sezon başında Fransız ekibi Lorient'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Umut Bozok, gösterdiği performansla ligde fırtına gibi esiyor. Lacivert beyazlı formayla bu sezon çıktığı 33 maçta 14 gol ve 9 asistlik katkısıyla 23 gole doğrudan katkı yapan Umut, Süper Lig gol krallığı yarışında da ikinci sırada yer alıyor.

Beşiktaş, Umut Bozok'un peşine düştü

Fanatik'in haberine göre; Yeni sezon kadro planlamasını bir yerli ve bir yabancı golcü üzerine yapan Beşiktaş, en önemli adaylardan Cenk Tosun’un 2.2 milyon Euro’da ısrarcı olması sonrasında rotasını değiştirdi. Siyah beyazlılar, Kasımpaşa'nın golcüsü Umut Bozok için girişimlerini tüm hızıyla sürdürme kararı aldı.

Oyuncunun Lorient’ten 1.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu elinde bulunduran Kasımpaşa’yla temas kuracak olan Siyah Beyazlılar, bu miktarı karşılamaları halinde İstanbul temsilcisiyle pazarlıklara başlayacak.

Kasımpaşa formasıyla ortaya koyduğu başarılı performans sonrasında A Milli Takım’a kadar yükselen Umut’un da kariyerine İstanbul’da devam etmeye olumlu baktığı kaydedildi.