Umurlu OSB’nin arıtma tesisi 2021’de tamamlanacak

AK Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, Aydın için büyük öneme sahip Umurlu OSB alanında yer alacak arıtma tesisi projesinin ihale sürecinin tamamlandığını söyledi. 2021’de tamamlanacak proje ile bölgedeki arıtma sorunun çözüleceği belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, işletmelerden kaynaklanacak 9 bin metreküp (9 gün kapasiteli) evsel ve endüstriyel nitelikteki atık suları arıtacak olan, atıksu arıtma tesisinin ihalesinin Bakanlık tarafından yapıldığını belirterek "İhale kapsamında arıtma tesisinde yapımı öngörülen tüm ünitelerin yapımı, mekanik ve elektrik ekipmanlarının temini ve montajı, tesisin işletmeye alınması, deneme işletilmesi, bakımı, iş sonu projeleri ve işletme-bakım kitaplarının hazırlanması ile idare personelinin eğitilmesi işleri yer alıyor. Projenin ihale bedeli 27 milyon 465 bin lira ve çalışmanın 2021 yılında tamamlanması öngörülüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a ilimiz açısından bu çok önemli projeyi hayata geçiriyor olmalarından dolayı sonsuz teşekkür ediyorum." dedi.

“Verilen sözleri bir bir yerine getiriyoruz”

Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde Aydın’a gelerek yatırım sözü veren bakanların müjdeledikleri projeleri birer birer hayata geçirdiklerine ifade eden Mustafa Savaş, "Geçtiğimiz hafta, Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli ile bir araya geldik. İlimize yapılması planlanan yem fabrikası ve diğer yatırımlar hakkında bir görüşme gerçekleştirdik. Bu projeler de yakın bir zamanda hayata geçecek inşallah. Bakanlarımız sağ olsunlar Aydın’ı yakından takip ediyorlar ve ilimize çok önem veriyorlar. Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde ilimize gelen bakanlardan çok rahatsız olan ve bunu ilimizde yüksek sesle ifade eden bir irade vardı. Bakanların ilimize neden gelip gittiğini sorguluyorlar, buna yönelik gazetelere açıklamalar yapıyorlardı. O zaman da söyledik, bakan demek proje demek, bakanların ilimize ziyaretleri demek, ilimize gerçekleşecek yatırımlar demek. Bizler ilimize daha fazla yatırım getirme mücadelesi içindeyiz. Bakanlarımızın müjdesini verdiği bu önemli projelerin, hayata geçiriliyor olmasından dolayı da elbette çok mutluyuz. Bütün bu projelerin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Aydınımıza ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

"Sarıçay Barajı tam gaz devam ediyor"

Söke ve Kuşadası’nın içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Sarıçay Barajı’nın çalışmalarının hız kazandığını ifade eden Mustafa Savaş, "İlçelerimiz memba kalitesinde içme suyuna kavuşacak inşallah. Uzun yıllardır gündemde olan bu konuya devletimizin el atmasıyla sorun çözülmüş, projenin startı verilmişti. Yapılacak olan barajın maliyeti yaklaşık 350 milyon lira. İsale hatları, depolar, terfi merkezi ve arıtma tesisleriyle birlikte projenin toplam maliyeti yaklaşık 516 milyon lirayı buluyor" diyerek bu yatırımlara destek veren bakanlar başta olmak üzere herkese müteşekkir olduklarını ifade etti.

Söke- Koçarlı- Çakırbeyli arasında yapılacak yol çalışmasınınhakkında da bilgi veren Mustafa Savaş, "Yüklenici firma şantiyesini kuruyor. Yaklaşık 100 milyon liralık proje, üç yıl içerisinde tamamlanacak. Proje tamamlanınca 42 kilometrelik yol, İncirliova- Koçarlı arasındaki yol gibi olacak" dedi.