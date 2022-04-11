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İSLAM Umreye ne zaman gidilecek? Umre kayıtları başladı mı 2022? Umre fiyatı 2022
İSLAM

Umreye ne zaman gidilecek? Umre kayıtları başladı mı 2022? Umre fiyatı 2022

Umre kayıtları 2022 | Suudi Arabistan yönetimi 1 milyon hacı adayının misafir edileceğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından umre konusunda merakla beklenen açıklama Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş’tan geldi.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 17:24:00 -
Umreye ne zaman gidilecek? Umre kayıtları başladı mı 2022? Umre fiyatı 2022

2020 yılının mart ayından itibaren Türkiye’den Umre’ye ziyaretçi kabul edilmiyor. Suudi Arabistan yönetimi Türkiye’yi riskli ülkeler arasına almıştı. Hac konusunda kontenjanın 1 milyona yükseltilmesinin ardından hem hac hem de umre için Türkiye’den ne zaman kayıtların alınacağı araştırılmaya başlandı.

Umreye ne zaman gidilecek? Umre kayıtları başladı mı 2022? Umre fiyatı 2022

Suudi Arabistan, 2022 yılı için 1 milyon hacı adayını kabul edeceklerini duyurdu. Bu gelişmenin ardından gözler Türkiye’ye ayrılacak olan kontenjana çevrildi. Henüz Türkiye’ye ayrılan kontenjan bilgili paylaşılmadı. Konu hakkında önümüzdeki günlerde detayların paylaşılması bekleniyor. Umre tarihi içinse Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Ramazan’dan sonra İnşallah umreye gitmek isteyen vatandaşlarımız gerekli hazırlıklarını yapsınlar. Önümüzdeki haftadan itibaren biz de bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulu'muzda gerekli çalışmalara başlayacağız İnşallah” açıklamasında bulundu.

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