Umreye ne zaman gidilecek? Umre kayıtları başladı mı 2022? Umre fiyatı 2022

2020 yılının mart ayından itibaren Türkiye’den Umre’ye ziyaretçi kabul edilmiyor. Suudi Arabistan yönetimi Türkiye’yi riskli ülkeler arasına almıştı. Hac konusunda kontenjanın 1 milyona yükseltilmesinin ardından hem hac hem de umre için Türkiye’den ne zaman kayıtların alınacağı araştırılmaya başlandı.

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Suudi Arabistan, 2022 yılı için 1 milyon hacı adayını kabul edeceklerini duyurdu. Bu gelişmenin ardından gözler Türkiye’ye ayrılacak olan kontenjana çevrildi. Henüz Türkiye’ye ayrılan kontenjan bilgili paylaşılmadı. Konu hakkında önümüzdeki günlerde detayların paylaşılması bekleniyor. Umre tarihi içinse Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Ramazan’dan sonra İnşallah umreye gitmek isteyen vatandaşlarımız gerekli hazırlıklarını yapsınlar. Önümüzdeki haftadan itibaren biz de bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulu'muzda gerekli çalışmalara başlayacağız İnşallah” açıklamasında bulundu.