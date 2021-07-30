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İSLAM Umre ziyaretleri ne zaman başlayacak? 2021 Umre ziyaretleri ne zaman açılacak?
İSLAM

Umre ziyaretleri ne zaman başlayacak? 2021 Umre ziyaretleri ne zaman açılacak?

Suudi Arabistan makamları, geçen yıl mart ayı başlarında Kovid-19 yüzünden umre ziyaretlerini askıya almış, 7 ay aradan sonra 4 Ekim 2020'de ülkede yaşayanlar için umre ziyaretlerini yeniden başlatmıştı. Kutsal toprakları ziyaret etmek isteyen kişiler, bu sene umrenin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Umre ziyaretleri ne zaman başlayacak? 2021 Umre ziyaretleri ne zaman açılacak?

Yeniakit Publisher
2021-07-30 18:11:00 -
Umre ziyaretleri ne zaman başlayacak? 2021 Umre ziyaretleri ne zaman açılacak?

Umreye gidecek olan vatandaşlar heyecanla umre kayıtlarını yapacakları tarihi bekliyorlardı. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, umre ziyaretlerinin yapılacağı tarihi duyurdu. İşte merak edilen haberin devamı…

Umre ziyaretleri ne zaman başlayacak 2021?

Umre ziyaretleri 2020 yılında, uzun bir süre askıya alınmıştı. 2021 yılı için Suudi Arabistan Hac Bakanı Yardımcısı Hişam Said, ülkesindeki bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, yurtdışından umre ziyaretlerinin 10 Ağustos (Muharrem ayının başı) itibarıyla başlayacağını söyledi.

Umre ziyareti için aşı zorunlu mu?

Suudi Arabistan Hac Bakanı Yardımcısı Hişam Said, umre mevsiminin başladığını ve Kovid-19'la mücadeleye uygun prosedürlerin uygulanacağını, ülke dışından gelecek olan umre ziyaretçilerine Kovid-19 aşısı olma şartı getirildiğini duyurdu.

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