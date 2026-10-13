İBB ihalesini yaptığı 250 taksi plakasından 15'ini sattı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı" yapacak 2 bin 500 yeni taksinin onuncu etabında ihaleye çıkardığı 250 plakadan 15'inin satışını gerçekleştirdi. Plakalar KDV hariç 6 milyon 380 bin lira ile 6 milyon 400 bin lira arasındaki fiyatlarla satıldı.
Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, 29 yıllığına ruhsat verilmek suretiyle uygulama tabanlı 250 taksi plakası için gerçekleştirilen ihaleye 16 istekli, kapalı teklif sundu.
İBB Genel Sekreteri Volkan Demir'in başkanlık ettiği ihalede, evrak kontrolünün ardından teklifi tam olan 15 kişinin başvurusu geçerli kabul edilerek açık artırma aşamasına geçildi.
EN UCUZU 6 MİLYON 380 BİN LİRAYA SATILDI
Yapılan ihalede 15 plaka, KDV hariç 6 milyon 380 bin lira ile 6 milyon 400 bin lira arasındaki fiyatlarla satıldı.
Plaka kullanım hakkı 29 yılla sınırlı yeni taksiler yoldan değil, uygulamalar üzerinden müşteri alacak. Yeni taksiler, diğerlerinden ayırt edilmesi için özel tasarımlarıyla hizmet verecek.