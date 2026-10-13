  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakımevinde skandal: Banyo yok, ilaç yok! donmaya terkedildiler Özgür’den CHP’nin içini boşaltma planı! Yak faizi getir parayı Erdoğan, Selman ile görüştü! Bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı Böyle olur Özgür’ün ‘Namus’ anlayışı: Fuhuşçular öyle AK Parti’ye geçenlere böyle CHP’li Fırat ‘eski dostların kazığını’ anlattı Özel CHP’nin arşivini çalıp öyle gitmiş! Bakan Gürlek açıkladı! 39 ildeki dev yatırım dolandırıcılığı operasyonunda 159 kişi gözaltına alındı Kritik zirvede Orta Doğu diplomasisi! BAE Lideri Al Nahyan ile Putin telefon hattında buluştu! TBMM’de sürpriz görüşme: Bahçeli ile Kılıçdaroğlu bir araya geldi Sekülerlerin maşası Düşünbil’den AK Parti sonrası için skandal planlar: İmam Hatipleri kapatıp Diyanet’i kaldıracağız! Azerbaycan’daki kısıtlama İstanbul’da protesto edilecek: Konsolosluk önünde başörtüsü eylemi
Ekonomi İBB ihalesini yaptığı 250 taksi plakasından 15'ini sattı
Ekonomi

İBB ihalesini yaptığı 250 taksi plakasından 15'ini sattı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İBB ihalesini yaptığı 250 taksi plakasından 15'ini sattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı" yapacak 2 bin 500 yeni taksinin onuncu etabında ihaleye çıkardığı 250 plakadan 15'inin satışını gerçekleştirdi. Plakalar KDV hariç 6 milyon 380 bin lira ile 6 milyon 400 bin lira arasındaki fiyatlarla satıldı.

Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, 29 yıllığına ruhsat verilmek suretiyle uygulama tabanlı 250 taksi plakası için gerçekleştirilen ihaleye 16 istekli, kapalı teklif sundu.

İBB Genel Sekreteri Volkan Demir'in başkanlık ettiği ihalede, evrak kontrolünün ardından teklifi tam olan 15 kişinin başvurusu geçerli kabul edilerek açık artırma aşamasına geçildi.

EN UCUZU 6 MİLYON 380 BİN LİRAYA SATILDI

Yapılan ihalede 15 plaka, KDV hariç 6 milyon 380 bin lira ile 6 milyon 400 bin lira arasındaki fiyatlarla satıldı.

Plaka kullanım hakkı 29 yılla sınırlı yeni taksiler yoldan değil, uygulamalar üzerinden müşteri alacak. Yeni taksiler, diğerlerinden ayırt edilmesi için özel tasarımlarıyla hizmet verecek.​​​​​​​

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23