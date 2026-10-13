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Spor Barcelona’da Galatasaray maçı öncesi şok gelişme! 8'i gözaltına alındı
Spor

Barcelona’da Galatasaray maçı öncesi şok gelişme! 8'i gözaltına alındı

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Barcelona’da Galatasaray maçı öncesi şok gelişme! 8'i gözaltına alındı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray ile kozlarını paylaşmaya hazırlanan Barcelona’da dev karşılaşma öncesinde hırsızlık skandalı patlak verdi. Katalan devinin file bekçisi Joan Garcia’nın Baix Llobregat bölgesindeki evine giren gözü dönmüş hırsızlar soygun gerçekleştirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen emniyet güçleri, şüphelilerin Fransız savunma oyuncusu Jules Kounde’nin evinin etrafında da keşif yaptıklarını ancak içeri giremediklerini saptadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Barcelona'da kaleci Joan Garcia'nın evine hırsız girdi. Polis ekipleri, Garcia dışında Jules Kounde'nin de evinin etrafında keşif yapıldığını belirledi. Olaylarla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Barcelona’da dev maç öncesinde hırsızlık şoku yaşandı.

HIRSIZLARIN HEDEFİNDE GARCIA VE KOUNDE VAR

Katalan ekibinin kalecisi Joan Garcia’nın evine girerek hırsızlık yapan ve Jules Kounde’nin evinin etrafında keşif yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik polis ekipleri tarafından operasyon düzenledi.

 

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Katalonya Özerk Polisi (Mossos d'Esquadra), Garcia’nın Baix Llobregat bölgesindeki evinde gerçekleşen soygun da dahil olmak üzere bölgedeki konut hırsızlıklarına karıştıkları tespit edilen 58 ve 42 yaşlarındaki iki şüpheliyi gözaltına aldı.

EVİN ETRAFINDA KEŞİF YAPTILAR

Soruşturmada ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin Fransız savunma oyuncusu Jules Kounde’nin evinin etrafında da keşif yaptıkları ancak içeri giremedikleri belirlendi. Polisin yürüttüğü titiz çalışma sonucu yakalanan zanlılar emniyete götürüldü.

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