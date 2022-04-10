Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından, 2022 yılında yurt içi ve yurt dışından toplam 1 milyon hacı adayının kabul edileceğini ve 65 yaş altındaki hacı adaylarının hac ibadetlerini yapabilecekleri duyuruldu. Bu gelişmenin ardından milyonlar “Bu sene kaç kişi hacca gidecek?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bu sene umre seferleri ne zaman başlayacak?

Umre kafileleri ne zaman yola çıkacak? Bu sene kimler kaç yaşındakiler hacca gidecek?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ülke TV ekranlarında açıklamalarda bulundu. Erbaş, "Elhamdülillah dün itibarı ile 2022 yılında Suudi Arabistan Hac Bakanlığı 1 milyon hacı adayını kabul edeceklerini ilan ettiler. Salgın öncesi dönemde de en son olarak 1 milyon 900 bin civarında hacı adayı kabul ediyorlardı. Bununla ilgili detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak. Ülkelere salgın öncesi dönemde ülke nüfusuna göre binde bir kota veriliyordu. Biz 2020 yılı haccı için 84 bin hacı adayımızın kurasını çekmiştik. Kurası çekilmiş hacılarımız sırası ile bu haktan istifade edecekler" dedi.

Erbaş, "Bu gece de sahurda Suudi Arabistan Hac Bakanı bir mesaj göndererek Türkiye'deki salgınla ilgili rakamların iyice düşmesi nedeniyle Türkiye'den artık umreci kabul edecekler. Bu yol da açıldı. Umreye gitmek isteyen vatandaşlarımız hazırlıklarını yapsınlar. Önümüzdeki haftadan itibaren biz de bakanlıklar arası Hac Umre Kurulu'muzda gerekli çalışmalara başlayacağız" diye konuştu.