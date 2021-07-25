Umre başvurusu nereye yapılır? 2021 umre kayıtları başladı mı?

Dünya gündemini meşgul eden koronavirüs, Müslümanların her sene yaptığı Hac ibadetini bu yılda yerine getirmemesine neden oldu. Hac ibadetini yerine getiremeyip kutsal toprakları ziyaret etmek isteyen kişiler, bu sene umrenin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. İşte merak edilen haberin devamı…

2021 umre kayıtları başladı mı?

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Mescid-i Haram İşleri Genel Başkan Yardımcısı Saad bin Muhammed el-Muhaymid, Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet edilerek umreciler ve ibadet amacıyla gelenleri karşılamaya hazır olduğunu, 25 Temmuz Pazar itibarıyla umre ziyaretleri için "Eatmarna" (İtemerna) uygulaması üzerinden başvuruların yapılabileceğini kaydetti.

2021 Umre başvurusu nasıl ve nereye yapılır?

Başkanlığımız 2021 umre organizasyonuna katılmak isteyen kişiler, ilan edilen konaklama türlerinden birini seçip bu türe ait "Banka Kodu" ile "Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Halkbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Türkiye Finans Katılım Bankası ve PTT" şubelerinden birinde, ücreti kurumsal umre hesabına peşin olarak yatırabilecektir.

Umrecilerimiz, ücretlerini yatırdıktan sonra herhangi bir müftülüğe müracaat ederek veya www.hac.gov.tr adresinden kayıtlarını yapabileceklerdir. Kayıt yapıldıktan sonra müftülükten alacağı Umre Kayıt Formunu iki (2) nüsha halinde doldurarak bir nüshasını aşağıdaki belgelerle birlikte müftülüğe teslim edecektir.