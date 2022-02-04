Koronavirüs salgını sebebiyle Suudi Arabistan 2020 yılının mart ayında umre ve hac seferlerini durdurdu. 2021 yılında ise belirlenen bazı ülkeler için kapılar açıldı. Ancak Türkiye’den hac ve umre için misafir kabul edilmiyor. Peki, umre ne zaman yapılacak?

Umre açıldı mı? 2022 umre kayıtları ne zaman başlayacak?

Türkiye, Suudi Arabistan’ın belirlediği riskli ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye; Pakistan, Hindistan, Endonezya, İran, Mısır gibi nüfusu fazla olan ülkeler arasında yer alıyor. Bu sebeple Türkiye’den umre ve hac için misafir kabul edilmiyor. Suudi Arabistan'ın 2022 yılında Türkiye'den hac ve umre için ziyaretçi kabul edip etmeyeceği ise henüz belli değil.

Geçtiğimiz aylarda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konu hakkında yaptığı açıklamada, "Muhtemelen vaka sayısı az olan ülkelerden az sayıda umreci kabul ediyorlar. Ama bunun içerisinde 21 kadar ülke yok, Türkiye yok, Avrupa ülkeleri yok. Biz onların kararını bekleyeceğiz. 2 milyon kadar kardeşimiz şu anda hacca kayıtlı, hac için bekliyor. Mesela ülkelerin binde biri kadar kontenjan tanıyorlardı geçmiş dönemde. Şimdi bu 10 binde bir mi olur, nasıl olur, bunların kriterlerini bekleyeceğiz. Eğer açılırsa ve kontenjan ne kadar verilirse Türkiye'ye, bizim hazırlıklarımız tam. Milletimiz müsterih olsun. Geçmiş dönemde kendisine kura çıkan hacılarımızın öncelikleri var" ifadelerini kullanmıştı.

Umre konusunda bir karar verildiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.