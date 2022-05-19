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Spor Ümraniyespor, Recep Uçar ile sözleşme uzattı
Spor

Ümraniyespor, Recep Uçar ile sözleşme uzattı

Ümraniyespor, teknik direktör Recep Uçar ile 2022/2023 sezonuna kadar tekrardan anlaştı.

Yeniakit Publisher
2022-05-19 22:35:00 -
Ümraniyespor, Recep Uçar ile sözleşme uzattı

Ümraniyespor, takımın Spor Toto Süper Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi olan Teknik Direktör Recep Uçar ile yeni sözleşme imzaladı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ümraniyespor, yeni sezonda da takımı Recep Uçar'a emanet etti.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Recep Uçar ile 2022/23 sezonu için anlaşma sağladı" denildi.

Recep Uçar bu sezon Ümraniyespor ile çıktığı 35 maçta 20 galibiyet, 8 mağlubiyet alırken, 7 kez de berabere kaldı.

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