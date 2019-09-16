Ümraniye’de vinç özel halk otobüsüne çarptı: 9 yaralı
Ümraniye Dudullu’da bir vinç özel halk otobüsüne çarptı.16 Eylül 2019 Pazartesi 10:36
Ümraniye Dudullu’da bir vinç özel halk otobüsüne çarptı. Kazada 9 kişi yaralanırken araçlarda büyük hasar meydana geldi.
Ümraniye Dudullu’da İmes Kavşağında saat 09:45 sıralarında iddiaya göre bir vincin duramayarak özel halk otobüsüne çarpmasıyla kaza meydana geldi.Çarpmanın şiddetiyle otobüs duvara çarparak durabildi. Kazada vinç kamyonu sürücüsü ile otobüste bulunan 8 yolcu yaralandı.Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.
YORUM YAZ