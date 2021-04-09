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İSLAM Ümmetin heyecanı... Ayasofya Camii'nde 87 yıl sonra bir ilk yaşanacak
İSLAM

Ümmetin heyecanı... Ayasofya Camii'nde 87 yıl sonra bir ilk yaşanacak

Ramazan hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken Ayasofya Camii'nde 87 yıl sonra bir ilk yaşanacak. Caminin minarelerini “La ilahe illallah” mahyası süsleyecek. Ayasofya’daki mukabele de diğer camilerden farklı olarak Osmanlı’daki gibi tefsirli olacak. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle bu yıl teravih namazları kılınmıyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 11:42:00 -
Ümmetin heyecanı... Ayasofya Camii'nde 87 yıl sonra bir ilk yaşanacak

11 ayın sultanı Ramazan geldi. İstanbul için bu Ramazan ayrı bir anlam taşıyor. Geçtiğimiz yıl ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde 87 yıl sonra ilk kez Ramazan yaşanacak. Türkiye ve dünyanın dört bir yanından Müslümanları ağırlaması beklenen camide temizlik çalışmalarına hız verildi.

Tefsir geleneği yaşayacak

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle teravih namazı kılınamayacak olsa da, Camii Şerif’te Ramazan ayının sünnetlerinden mukabele gerçekleştirilecek. Diğer camilerden farlı olarak tefsirli mukabele okunacak. Ayasofya Osmanlı döneminde de tefsirli mukabele geleneğinin yaşatıldığı camilerden birisi idi. Osmanlı Padişahları da zaman zaman bu mukabelelere katılırdı.

132 cami 24 saat açık

Yine 87 yıl sonra Ayasofya Camii’ne Ramazan Mahyası asılacak. Minareler arasını Kelime-i Tevhid Mahyası süsleyecek. İstanbul genelinde ki camilerde de programlar belli oldu. Sokağa çıkma yasağından muaf olan polis, sağlık görevlisi gibi meslek grupları ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için 132 cami 24 saat açık olacak.

İtikaf için 230 cami

Ayrıca 3 bin 513 camide mukabele, aralarında Ayasofya’nın yanı sıra 73 camide daha tefsirli mukabele okunacak. Ramazan ayının son 10 gününde Müslümanların mescide kapanarak gerçekleştirdikleri itikaf ibadeti bu yıl il bazında 230 cami de yapılacak. İstanbul’da gelenek olan Ramazan sergi ve fuarları koronavirüs dolayısıyla bu yıl büyük oranda yapılmayacak. Ayrıca belirtilen tüm programlarda pandemi seyrine göre tekrar düzenleme yapılabileceği, bazı etkinliklerin iptal edile bileceği belirtildi.

En uzun orucu Sinop tutacak

Diyanet İşleri Başkanlığının ramazana yönelik bilgilendirmelerinin yer aldığı “ramazan.diyanet.gov.tr” internet sitesinde, dünyanın dört bir yanındaki 8 bin 600 yerleşim yerine ait imsakiye paylaşıldı. Ayrıca “vakithesaplama.diyanet.gov.tr” internet adresinde, 2027’nin sonuna kadar dini günlerin listeleri paylaşıldı. Türkiye’de ramazanın birinci günü ilk iftar saat 18.45’te Hakkari’de, son iftar ise 19.59’da Edirne’de yapılacak. Birinci gün en uzun oruç 15 saat 3 dakikayla Sinop’ta, en kısa oruç ise 14 saat 39 dakikayla Hatay’da tutulacak. Dünya genelinde ramazanın ilk günü en uzun orucu 16 saat 52 dakikayla Norveç’in Tromso, en kısa orucu 13 saat 23 dakikayla Gabon’un Libreville şehirlerindeki Müslümanlar tutacak.

 

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Yorumlar

MİLLET

Her yer tıka basa dolu yani metrolar metrobüsler lokantalar vs vs teravih namazına gelince yasak
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erhak

MAHYA 1 : 86 YIL SONRA AÇILDIM, İLK İŞ KENDİ İMAMIMI KOVDURDUM. MAHYA 2 : TAŞIM MERMERİM KUBBEMLE BEDENEN YENİDEN DOĞDUM,AMA DİLİME DİNİME LAL OLDUM.
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