Ümmeti ağlatanların yılbaşını kutlamayın!

Hasan Eğrigöz Ankara

Yıllardır İslam coğrafyalarını kana bulayan batıyı taklit etmenin akıl tutulması olduğunu ifade eden Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları ve İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem, “Ümmet coğrafyası on yıllardır kan, sefalet, savaş içinde. Biz, ‘ümmet derdiyle dertlenen’ olmalıyız. Geçen hafta sonu İdlib’teydim. Orayı anlatmak bile zor. İdlib bugün küçük kıyametini yaşıyor. İnsanlar aç ve açıkta. Uzanması gereken bir eli bekliyorlar. O eli uzatan sadece Türkiye ve başka da kimse yok. Bu kış gününde oradaki çocukların ayakları çıplak, soba yok, odun yok derme çatma çadırda yaşıyorlar. Arakan, Yemen, Filistin hepsi böyle. Müslümanı demiyorum azıcık insan hassasiyeti olan birilerinin bu ortamda kalkıp yılbaşı kutlaması yapması, bu acıların sebebi insanları taklit etmesi, onlara benzemeye çalışması insanlığa sığmaz. Bir Müslümanın Noel gibi, yılbaşı gibi batıl şeylerle uğraşması akıl tutulmasıdır. Zulme ortak olmayın” dedi.

Zulümlerini unutturmak istiyorlar

İHH Ankara Sorumlusu Mustafa Sinan da “Biz hiçbir zaman Hristiyanlara, putperestlere benzemek isteyen insanlar değiliz. Türkiye’deki insanların birçoğu bunu bilinçsiz şekilde yapıyor. İslam coğrafyasında Müslümanların hakları, malları, canları hepsi tehlike altında ve bunu yapanlar da Siyonist İsrail, İngiltere, Amerika ve Avrupa devletleri. Şimdi bunlar da Noel kutluyor. İnsanlara bir şeyleri unutturmak için yapılan bir şey. Baktığımız zaman da Müslümanlar, zulüm altındaki kardeşlerini unuttu. Tabii ki Müslümanlar şuurlanıp, bu noktada eğer ihlaslı bir şekilde hareket etmeye başlarlarsa, bu kavramları da literatürlerinden çıkarırlar. Cumhuriyetten bu zamana kadar hep Avrupa’nın yanlışlarını almışız. Öyle de devam ediyor” ifadelerini kullandı.