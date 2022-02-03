Ümmet şuuruyla her zorluğu aşarız

Rahmet, mağfiret, muhabbet ve bereket vesilesi olan, Müslümanlara yenilenme ve tevbe fırsatı sunan üç ayların manevi gölgesi üzerimize düştü. İçerisinde ibadet ayı Recep, zahidlerin ayı Şaban ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif’i de barındıran mübarek üç ayların faziletini Abdülkadir Geylani Hazretleri’nin 23. kuşaktan torunu ve Geylani Eğitim ve Araştırma Vakfı Başkanı Prof.Dr. Muhammed Fadıl Geylani ile konuştuk. “Mübarek Recep ve Şaban aylarında işlediğimiz hayırlarla Ramazan’a mücehhez ve donanımlı bir şekilde girmeliyiz” diyen Prof.Dr. Geylani, Akit okuyucularına özel açıklamada bulundu.

Rahmet ve bereket ayları

Mübarek üç ayların rahmet, bereket ve mağfiret ayları olduğunu kaydeden Prof. Dr. Muhammed Fadıl Geylani, “Allah Celle Celâluhû, ‘Haram aylar’ olarak bilinen Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayında kullarına savaşmayı yasaklamıştır. Recep ayını ise ilahi rahmet, yıl boyunca sürsün diye üç ayların başına koymuştur. Recep ayı, rahmet, bereket ve bolluk ayıdır. Yani, rahmetin gökyüzünden bardaktan boşanırcasına yağdığı aydır. Bu bu ayda Peygamber Efendimizin ümmetine verilen ikramlar, hediyeler, rahmet ve şefkat hiçbir ümmete verilmemiştir” dedi. Recep ile Şaban’ın, Ramazan ayının müjdecisi olduğunu söyleyen Geylani şöyle devam etti: “Bu iki ayda ise hem Allah’a yönelin hem de kendinizi Ramazan’a hazırlayın mesajı veriliyor. Hazırlık nasıl olur? Önce yaptığınız günahlardan tevbe ederek. İşlediğiniz fenalıklardan pişman olarak. Üzerimizde bir kul hakkı varsa o hakkı sahibine eda ederek.”

Şaban, Efendimizin ayıdır

Mübarek Şaban ayında işlediğimiz hayırlarla Ramazan’a donanımlı bir şekilde gireceğimizi söyleyen Prof.Dr. Geylani, “Şaban ayında ise yetimlere, muhtaçlara yardım eli uzatacağız. Aç olan ümmetin fakirlerini doyuracağız. Çıplak olanları giydireceğiz. İslam coğrafyasında nerede muhtaç bir Müslüman varsa onun yardımına koşmaya çalışacağız. Efendimiz, ‘Recep Allah’ın ayıdır, Şaban ise benim ayımdır’ buyuruyor. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi ise Berat gecesidir. Allah’u Teâlâ bu gecede kullarına rahmet kapılarını ardına kadar açıyor. Bu yıl içinde doğacak çocuklar, vefat edecek insanlar bu gecede deftere kaydediliyor. Onun için Peygamber Efendimiz, bu gecede “Benim ömrümü bereketli kıl, ismimi günahkârlar listesinden kaldır” diye

dua etmemizi tavsiye ediyor.

Ramazan bir ömre bedel

Sonraki ay olan Ramazan’ın ise ümmetin ayı olduğunu ifade eden Geylani, “Efendimiz hadisi şerifinde buyuruyor ki, ‘Bir kişi ömrünü Allah yolunda sarf ederse, Allah Celle Cellâluhû onu azaptan korur.’ Ramazan ayının içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi vardır. Bu da yaklaşık ortalama bir insan ömrü olan 83 yıla tekabül ediyor. Demek ki Ramazan’ı layıkıyla idrak eden, Allah ve Resulünün emirlerinin tatbik eden bir mümin, her sene 83 yıllık bir ömrünü Allah yolunda sarf ediyor. Allah’ın mağfiretini alıyor.”

Sağlınız için oruç tutun

Rahmet ve bereket ikliminin çok iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Prof.Dr. Geylani, bugün paramparça bir görüntü sergileyen ümmetin bir araya gelmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Allah ve Resulünün emirlerini bihakkın yerine getirmiş olsaydık, ümmet haline gelebilseydik bugün İslam coğrafyasında cereyan eden bütün hadiseler olmazdı” dedi.

İdlib, Kudüs ve Myanmar’da mazlumların zulüm altında inlediğini ifade eden Geylani şöyle devam etti: “Biz ümmet olabilirsek, aramızda ittifak sağlayabilirsek, hiçbir yetim aç kalmaz. Hiçbir fakir perişan olmaz. Hiçbir yaşlı cefa görmez. Hiçbir dul kadın sahipsiz kalmaz. Hiç kimse vatanından, ülkesinden olmaz...”