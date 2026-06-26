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Gündem UMKE ekibi Venezuela'ya gönderildi
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UMKE ekibi Venezuela'ya gönderildi

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UMKE ekibi Venezuela'ya gönderildi

Sağlık Bakanlığı, şiddetli depremin yıkıcı hasar bıraktığı Venezuela'nın Yaracuy bölgesine UMKE ekibi gönderildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, Venezuela'nın Yaracuy bölgesinde meydana gelen depremlerin ardından bölgeye UMKE ekibi gönderildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Uzm. Dr. Murat Genç'in ekip liderliğini üstlendiği, ortopedi ve travmatoloji ile acil tıp uzmanı hekimlerin de yer aldığı 6 kişilik UMKE ekibi, tıbbi destek sağlamak üzere bölgeye görevlendirildi.

 

UMKE ekibi, hastane acil servislerinde kullanılan tıbbi ekipmanların bulunduğu tam donanımlı Acil Müdahale Ünitesi'ni de beraberinde bölgeye götürdü.

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