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Gündem Ümitcan Uygun’a ne kadar ceza verilecek? Ümitcan Uygun tutuklandı mı?
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Ümitcan Uygun’a ne kadar ceza verilecek? Ümitcan Uygun tutuklandı mı?

Aleyna Çakır’ın katil zanlısı olarak suçlanan Ümitcan Uygun hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Hayat kadınlarıyla uyuşturucu kullanırken çekilen videoları sosyal medyada yer alan Aleyna Çakır’ın katil zanlısı Ümitcan Uygun ile babası Durak Uygun Ankara'da gözaltına alındı. Peki Ümitcan Uygun tutuklancak mı? Ümitcan Uygun’a ne kadar ceza verilecek? Uyuşturcu kullanmanın cezası ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-01-10 15:47:00 - 2021-01-10 15:57:43
Ümitcan Uygun’a ne kadar ceza verilecek? Ümitcan Uygun tutuklandı mı?

Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Kaçmaya çalışırken yakalanan Uygun, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Ümitcan Uygun’un kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla babası Durak Uygun ile görüntülerdeki kadın da gözaltına alındı. Uygun hakkında uyuşturucuyu özendirmek suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.

Ümitcan Uygun’a ne kadar ceza verilecek?

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunun; okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına 200 metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır. Yani, bu halde suçun cezası 3 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezasıdır.

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