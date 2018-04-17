Ümit Özdağ gaza geldi: Meral Akşener’i arayıp dedim ki…
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısı sonrası Meral Akşener’i arayıp “Size daha erken Sayın Cumhurbaşkanım diyeceğiz.” dediğini söyledi.17 Nisan 2018 Salı 14:17
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısını değerlendiren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Meral Akşener’i aradığını söyleyerek, “Size daha erken Sayın Cumhurbaşkanım diyeceğiz. Hayırlı olsun” dediğini aktardı.
YORUM YAZ