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Ümit Özdağ gaza geldi: Meral Akşener’i arayıp dedim ki…

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısı sonrası Meral Akşener’i arayıp “Size daha erken Sayın Cumhurbaşkanım diyeceğiz.” dediğini söyledi.

17 Nisan 2018 Salı 14:17
Ümit Özdağ gaza geldi: Meral Akşener’i arayıp dedim ki…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısını değerlendiren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Meral Akşener’i aradığını söyleyerek, “Size daha erken Sayın Cumhurbaşkanım diyeceğiz. Hayırlı olsun” dediğini aktardı.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 14:17
  1. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  2. Ümit Özdağ

YORUM YAZ

  • ELESDİELESDİ4 sa önce
    Evladım siz nasıl bir rüya görüyorsunuz da bu kadar gerçekçi buluyorsunuz. 20 yıllık müptelayım sizin kafanıza erişebilecek maddeyi daha kullanmadım. Politika kafası mı bu acaba? Eğer öyleyse en yüksek dozdan C.başkanlığına adaylığımı koyarak bende bu kafayı nirvanada yaşamak istiyorum.
  • nooooonooooo4 sa önce
    tutmayın küçük enişteyi
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