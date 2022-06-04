  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ümit Özat yeni sezonda şampiyon olacak takımı açıkladı! İddialı sözler...
Spor

Ümit Özat yeni sezonda şampiyon olacak takımı açıkladı! İddialı sözler...

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ümit Özat, 2022-2023 sezonunda şampiyon olacak takımı canlı yayında açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 14:05:00 -

Eski Milli futbolcu Ümit Özat, katıldığı bir televizyon programında yayından önce gelecek sezon Fenerbahçe’nin şampiyon olacağını öne sürdü.

Ümit Özat, 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe’nin şampiyon olacağını iddia etti.

Uzun yıllar Fenerbahçe’de top koşturan Ümit Özat, katıldığı televizyon programı arasında, “2022-23 sezonu, ölmez sağ kalırsak göreceksiniz. Fenerbahçe şampiyon olacak. İddia ediyorum var mı aksini söyleyen. Tek kelime kötü yazmayacağım” ifadelerini kullandı.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

yaşamak güzel

nasıl olacakmış hade bakalım onu da söyle bilelim,yüreğin varsa
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay