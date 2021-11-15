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Spor Uluslararası maçta İranlı kalecinin cinsiyeti tartışıldı
Spor

Uluslararası maçta İranlı kalecinin cinsiyeti tartışıldı

İran ile Ürdün arasında oynanan kadınlar futbol maçının ardından tartışma çıkaran bir iddia ortaya atıldı. Ürdün Futbol Federasyonu, İran'ın kalecisinin erkek olduğunu belirterek FIFA'ya şikayet etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 00:36:00 -
Uluslararası maçta İranlı kalecinin cinsiyeti tartışıldı

İran ile Ürdün arasında oynanan kadınlar futbol maçında, İran penaltı atışlarıyla mücadeleyi kazanan taraf oldu. Mücadelenin ardından ise Ürdün Futbol Federasyonu'ndan FIFA'ya şaşırtan bir itiraz geldi.

FIFA'ya çağrı yaptılar

Ürdün Futbol Federasyonu, İran Kadın Milli Takım kalecisinin kadın değil erkek olduğu iddiasıyla FIFA'ya şikayet etti. FIFA'ya gönderilen dilekçede, "Eğer bir oyuncunun oynamasının uygunluğu konusunda şüphe varsa derhal soruşturma açılmalıdır. Bu konuda FIFA'yı göreve davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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