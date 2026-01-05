  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Şam’da Kritik Zirve: Mazlum Abdi ve Suriye Hükümeti Masaya Oturdu

Berlin Karanlığa Gömüldü: Sabotaj Sonrası Okullar Tatil Edildi

Erdoğan Muhammed bin Selman'la görüştü

Erdek’teki Sır Perdesi Gölette aydınlandı! Elif Kumal’dan Acı Haber

Sebep sadece petrol değil Maduro Siyonizme dur dediği için hedef oldu

CHP’nin parlatmaya çalıştığı isimlerin gerçek yüzü! İmamoğlu’ndan darbeci zihniyete tebrik!

Rubio’dan Küstah Sözler: ‘Kontrol Bizde, Karantina Devam Edecek’”

Soruşturma başlatılan Bedri Usta’nın müşterisi ile alay ettiği video ortaya çıktı: 4 bin lira hesap vermişsin ağlıyorsun yaa! Boşuna kıçını yırtma

Erdoğan’ın Venezuela çıkışı gündemde oturdu! 15 Temmuz göndermesi

Muğla’da zehir tacirlerine darbe: 2025 yılı uyuşturucu bilançosu nefes kesti
Gündem ‘Uluslararası alanda ortak duruş sergilemeliyiz’
Gündem

‘Uluslararası alanda ortak duruş sergilemeliyiz’

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
‘Uluslararası alanda ortak duruş sergilemeliyiz’

Yurt dışı gezilerinde Türkiye’yi karalama geleneğini bozmayan ve her fırsatta yabancı güçlerin ülkemizin iç siyasetine karışmasını talep eden CHP’nin Genel Başkanı Özgür Özel’in İngiltere’den talep ettiği manda ve himaye talebi hafızalardaki yerini korurken şimdi de Venezuela üzerinden riyakarlığa soyunması tepki çekti.

SEBAHATTİN AYAN  İSTANBUL

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmelerde bulunan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, Özgür Özel’i Venezuela’da ABD güdümündeki muhalefet lideri Nobel Barış Ödülü sahibi Maria Corina Machado’ya benzeterek, şunları söyledi: “Muhalefetin ülke içi meseleleri uluslararası platformlara taşıyan söylemleri Türkiye açısından ciddi riskler taşıyor. Bu dil geçmişte ve dünyadaki benzer örneklerde ağır sonuçlar duğurmuştur. Bugün Güney Amerika’da muhalefetin dışarıya yaptığı çağrılarla kullanılan dil arasında maalesef ciddi bir benzerlik var. Bu dil; ülke içindeki meseleleri, uluslararası zeminlere taşıyarak çözmeye çalışma dilidir. Dünyada maalesef güçlü olanın haklı sayılmaya çalışıldığı, uluslararası adaletin giderek zayıfladığı bir düzen mevcut. Böylesi bir ortamda, sırf benzer senaryolar yaşanmasın diye yıllardır ilmik ilmik inşa ettiğimiz savunma sanayimizi küçümseyen, stratejik adımları hafife alan söylemler ciddi riskler barındırır.

 

DİLİNE SAHİP ÇIKSINLAR

Muhalefetin de uluslararası arenada milli bir duruş sergilemesi zorunluluktur. Dışarıya verilen her mesajın, içeride telafisi zor sonuçlar doğurabileceği unutulmamalıdır. Elbette muhalefetin ulusal politikalarda hükümeti eleştirmesi doğaldır ve gereklidir. Ancak eleştirinin yapıcı, dayanaklı olması ülkeyi güçlendirir. Uluslararası platformlarda ise özellikle milli politikalarda iktidarıyla muhalefetiyle ortak bir duruş sergilemek milli bir sorumluluktur. Tarih bize şunu açıkça gösteriyor: İçeride birlik zayıfladığında, dışarıdan müdahale iştahı artar. Milliyetçilik; zor zamanlarda bir arada durabilme iradesidir. Bizim durduğumuz yer nettir. Ayrışmaya değil kucaklaşmaya, şikâyete değil özgüvene inanıyoruz. Türkiye; tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan çatısı altında hepimizin ortak yuvasıdır. Gelin, bu zeminde buluşalım; güçlü olalım, huzur içinde yolumuza devam edelim, fırsatçıların da iştahını birlikte keselim inşallah!”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Bir kınama bile yok..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23