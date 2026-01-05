‘Uluslararası alanda ortak duruş sergilemeliyiz’

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmelerde bulunan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, Özgür Özel’i Venezuela’da ABD güdümündeki muhalefet lideri Nobel Barış Ödülü sahibi Maria Corina Machado’ya benzeterek, şunları söyledi: “Muhalefetin ülke içi meseleleri uluslararası platformlara taşıyan söylemleri Türkiye açısından ciddi riskler taşıyor. Bu dil geçmişte ve dünyadaki benzer örneklerde ağır sonuçlar duğurmuştur. Bugün Güney Amerika’da muhalefetin dışarıya yaptığı çağrılarla kullanılan dil arasında maalesef ciddi bir benzerlik var. Bu dil; ülke içindeki meseleleri, uluslararası zeminlere taşıyarak çözmeye çalışma dilidir. Dünyada maalesef güçlü olanın haklı sayılmaya çalışıldığı, uluslararası adaletin giderek zayıfladığı bir düzen mevcut. Böylesi bir ortamda, sırf benzer senaryolar yaşanmasın diye yıllardır ilmik ilmik inşa ettiğimiz savunma sanayimizi küçümseyen, stratejik adımları hafife alan söylemler ciddi riskler barındırır.

DİLİNE SAHİP ÇIKSINLAR

Muhalefetin de uluslararası arenada milli bir duruş sergilemesi zorunluluktur. Dışarıya verilen her mesajın, içeride telafisi zor sonuçlar doğurabileceği unutulmamalıdır. Elbette muhalefetin ulusal politikalarda hükümeti eleştirmesi doğaldır ve gereklidir. Ancak eleştirinin yapıcı, dayanaklı olması ülkeyi güçlendirir. Uluslararası platformlarda ise özellikle milli politikalarda iktidarıyla muhalefetiyle ortak bir duruş sergilemek milli bir sorumluluktur. Tarih bize şunu açıkça gösteriyor: İçeride birlik zayıfladığında, dışarıdan müdahale iştahı artar. Milliyetçilik; zor zamanlarda bir arada durabilme iradesidir. Bizim durduğumuz yer nettir. Ayrışmaya değil kucaklaşmaya, şikâyete değil özgüvene inanıyoruz. Türkiye; tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan çatısı altında hepimizin ortak yuvasıdır. Gelin, bu zeminde buluşalım; güçlü olalım, huzur içinde yolumuza devam edelim, fırsatçıların da iştahını birlikte keselim inşallah!”