  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İngiliz basınından Trump yorumu ile karışık yönlendirme! Yeni hedefi 5 ülke

Ak Partili isim milyonları heyecanlandırdı! Emekliye ek zam geliyor: En düşük maaş 20 bin lirayı aşacak

Milli İrade Platformu’ndan husumet odaklarına tokat gibi cevap! Devletimizin ve cumhurbaşkanımızın yanındayız

Venezuela’nın kukla muhalefet liderine bakın! Machado değil sanki Trump konuştu

Devlet değil sanki sokak çetesi: ABD Dışişleri Bakanlığının hesabından Trump paylaşımı!

Son 20 yılda 19 kez aynı tablo! Türkiye'nin ihracat şampiyonu belli oldu

MİT ‘Arabistanlı Lawrence’ın Mısır, Suriye ve Irak’ta izini sürmüş: Hem Müslümanları hem Yahudileri zehirledi

İstanbul'da motosiklet sorunu devam ediyor!

Milli İstihbarat Teşkilatı 99 yaşında Daha güvenli daha güçlü Türkiye

Maduro’nun kaçırılmasına akıllara zarar savunma! ABD’den haydutluğa meşruiyet kılıfı
Spor Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu! Mert Günok, Fenerbahçe'ye dönüyor
Spor

Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu! Mert Günok, Fenerbahçe'ye dönüyor

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu! Mert Günok, Fenerbahçe'ye dönüyor

Beşiktaş, Mert Günok ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu. Milli kalecinin Fenerbahçe ile masaya oturup 1-2 gün içinde sarı-lacivertli takıma dönmesi bekleniyor.

Beşiktaş'a 2021-22 sezonunda transfer olan Mert Günok ile olan sözleşme karşılıklı anlaşma ile sona erdi.

"Mert Günok'a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz" başlığı ile kulüpten yapılan paylaşımda şöyle denildi: 2021-22 sezonundan bu yana kadromuzda bulunan profesyonel futbolcu Mert Günok’la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Formamızı giydiği dönemde kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında emeği bulunan Mert Günok’a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

 

1-2 gün içinde Fenerbahçe'ye dönmesi bekleniyor

Milli kaleci Mert Günok'un Fenerbahçe ile masaya oturup 1-2 gün içinde sarı-lacivertli takıma dönmesi bekleniyor.

Beşiktaş’ta Jurasek gelişmesi! Ülkesinden talip var
Beşiktaş’ta Jurasek gelişmesi! Ülkesinden talip var

Spor

Beşiktaş’ta Jurasek gelişmesi! Ülkesinden talip var

Beşiktaş mesaiye başladı
Beşiktaş mesaiye başladı

Spor

Beşiktaş mesaiye başladı

Kartal'dan transferde yılın bombası! Eski Trabzonsporlu yıldız radara girdi: Beşiktaş o isimle her an el sıkışabilir!
Kartal'dan transferde yılın bombası! Eski Trabzonsporlu yıldız radara girdi: Beşiktaş o isimle her an el sıkışabilir!

Spor

Kartal'dan transferde yılın bombası! Eski Trabzonsporlu yıldız radara girdi: Beşiktaş o isimle her an el sıkışabilir!

Mahkeme resmen kabul etti: Beşiktaş'ın stadyumuna mirasçı çıktı!
Mahkeme resmen kabul etti: Beşiktaş'ın stadyumuna mirasçı çıktı!

Gündem

Mahkeme resmen kabul etti: Beşiktaş'ın stadyumuna mirasçı çıktı!

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Çuvaldız

kARDEŞ TAKIMLAR DEĞİL Mİ; VERİRLER, ALIRLAR!!!
Dün gece dünya Maduro’yu konuşurken Burkina Faso’da 15 Temmuz yaşandı! Fransa’nın planı ayaklarına dolandı
Gündem

Dün gece dünya Maduro’yu konuşurken Burkina Faso’da 15 Temmuz yaşandı! Fransa’nın planı ayaklarına dolandı

Dünya kamuoyunun gözü Amerika ve Maduro üzerindeyken, sömürgeci Fransa boş durmadı. Afrika’da tam bağımsızlık meşalesini yakan İbrahim Traor..
Özgür Özel kendi ayağına çelme takıyor! Esad örneğinden Maduro ergenliğine
Gündem

Özgür Özel kendi ayağına çelme takıyor! Esad örneğinden Maduro ergenliğine

CHP’nin "emanetçi" genel başkanı Özgür Özel, dış politikadaki acemiliği ve öngörüsüzlüğüyle alay konusu olmaya devam ediyor. Kendi mahallesi..
ABD devlet başkanı Trump'ın Venezuela müdahalesi: Sanatçı dünyaya doğum kontrolü skandalını hatırlattı! Grönland çağrısı
Dünya

ABD devlet başkanı Trump'ın Venezuela müdahalesi: Sanatçı dünyaya doğum kontrolü skandalını hatırlattı! Grönland çağrısı

Yeni Venezuela' da yaşanan olay sonrası İzlandalı Björk barışı ihlal eden Trump'ı ilhak tehditleri altındaki Grönland haklı için çağrıda bul..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23